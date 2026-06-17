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சொத்து விவரங்களை மறைத்ததாக புகார் - முதலமைச்சர் விஜய், உதயநிதி ஸ்டாலின், தமிழிசைக்கு எதிரான மனுக்கள் தள்ளுபடி

ஏதேனும் குறைகள் இருந்தால் தேர்தல் வழக்காக தாக்கல் செய்யலாம் எனவும் மனுதாரர்களுக்கு நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர்.

முதலமைச்சர் விஜய் - கோப்புப்படம்
முதலமைச்சர் விஜய் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 4:20 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஆகியோர் வேட்புமனுக்களில் சொத்து விவரங்களை மறைத்ததாக கூறி, வருமான வரித்துறை விசாரிக்கக் கோரிய மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், சென்னை பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட முதலமைச்சர் விஜய், இரு தொகுதிகளிலும் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுக்களில் முன்னுக்குப்பின் முரணான தகவல்களை தெரிவித்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

அதாவது, பெரம்பூர் தொகுதியில் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில், 115 கோடியே 13 லட்சத்து 63 ஆயிரம் ரூபாய் சொத்து மதிப்பு எனக் குறிப்பிட்டிருந்த நிலையில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதி வேட்புமனுவில் அதனை 220 கோடியே 15 லட்சத்து 62 ஆயிரம் ரூபாய் என விஜய் குறிப்பிட்டிருந்ததாக குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது.

முதலமைச்சர் விஜய்யின் சொத்து விவரங்கள் முழுமையானவையா? உண்மையானவையா? என விசாரிக்க, வருமான வரித்துறைக்கும், தேர்தல் ஆணையத்துக்கும் உத்தரவிட வேண்டும் என பெரம்பூர் தொகுதி வாக்காளரான வியாசர்பாடியை சேர்ந்த விக்னேஷ் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இதேபோல், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த வேட்பு மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ள சொத்து விவரங்களுக்கும், கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது தாக்கல் செய்த சொத்து விவரங்களுக்கும் முரண்பாடுகள் உள்ளதாக கூறி உதயநிதி ஸ்டாலின் போட்டியிட்ட சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதி வாக்காளரான குமாரவேல் என்பவர் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

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மேலும், மயிலாப்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன், 2024 ம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிட்டபோது தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில் கூறியிருந்த சொத்து விவரங்களுக்கும், 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வேட்புமனுவில் தெரிவித்த சொத்து விவரங்களுக்கும் இடையே முரண்பாடுகள் உள்ளதாகக் கூறி, மயிலாப்பூர் தொகுதி வாக்காளர் கவுதம் சிவா என்பவரும் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த மூன்று வழக்குகளும், தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தன.

அப்போது, தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் நிரஞ்சன் ராஜகோபால், "முதலமைச்சர் விஜய் முதலில் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவை திருத்தம் செய்து புதிய மனுவை பெரம்பூர் தொகுதியில் ஏற்கனவே தாக்கல் செய்துவிட்டார். இரு தொகுதிகளிலும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்த சொத்து மதிப்புகள் சரியாக உள்ளன. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தேர்தல் வழக்கு தான் தாக்கல் செய்ய முடியும். வருமான வரித்துறை விசாரணை கோரி வழக்கு தொடர முடியாது. ஏற்கனவே, இதே கோரிக்கைகளுடன் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பல வழக்குகள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன" என தெரிவித்தார்.

தேர்தல் ஆணையத்தின் வாதத்தை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், முதலமைச்சர் விஜய், எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஆகியோருக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்குகளை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர். ஏதேனும் குறைகள் இருந்தால் தேர்தல் வழக்காக தாக்கல் செய்யலாம் எனவும் மனுதாரர்களுக்கு நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர்.

TAGGED:

CM VIJAY ASSETS CASE
INCOME TAX
MADRAS HIGH COURT
விஜய் சொத்து மதிப்பு
TN CM VIJAY

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