வேட்புமனுவில் சொத்து விவரத்தை மறைக்கவில்லை - உயர் நீதிமன்றத்தில் முதல்வர் தரப்பு வாதம்
தேர்தல் விதி 7(b) ன் படி தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிரமாண பத்திரத்தில் சுமார் 220 கோடி ரூபாய்க்கான அசையா சொத்துக்கள் உள்ளன என முதலமைச்சர் விஜய் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : October 6, 2026 at 6:13 PM IST
சென்னை: பெரம்பூரில் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில் அசையும் - அசையா சொத்துக்களின் விவரங்களை மறைக்கவில்லை என முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக தலைவரும், முதல்வருமான விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் 53,715 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அவரின் தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து அந்த தொகுதி வாக்காளர்கள் தினேஷ், லட்சுமி நரசிம்மன் மற்றும் திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர் ஆகியோர் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தனித்தனியாக தேர்தல் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த வழக்குகளை நிராகரிக்கக் கோரி முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இந்த மனுக்கள் மீதான இறுதி விசாரணை நீதிபதி வி. லட்சுமி நாராயணன் முன்பு இன்று (அக்டோபர் 6) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், வேட்பாளர்கள் தங்களின் சொத்து, கட்டடங்கள், உரிமையாளர் தொடர்பான விவரங்களை மட்டுமே வேட்புமனுவில் தர வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் விதி 7(b) ன் படி தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிரமாண பத்திரத்தில் சுமார் 220 கோடி ரூபாய்க்கான அசையா சொத்துக்கள் உள்ளது என முதலமைச்சர் விஜய் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஒட்டுமொத்தமாக 630 கோடி ரூபாய் தன்னிடம் உள்ளது எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
என்ன சொத்துக்கள் என்ற விவரங்களை மட்டும் வேட்பாளர்கள் தெரிவித்தால் போதும். சொத்துக்களின் தற்போதைய சந்தை மதிப்புகளை ஏன் குறிப்பிடவில்லலை என கேட்க முடியாது. முறைகேடு மற்றும் ஆவணங்களை மறைத்திருந்தால் மட்டுமே வேட்புமனுவை ஏற்க கூடாது என கோரிக்கை வைக்கலாம். ஆனால், எந்த முறைகேடும் செய்யவில்லை.
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சொத்துக்கள் என்ன இருக்கிறது? எங்கே இருக்கிறது என தெரிவித்தால் மட்டும் போதும். அதன் தற்போதைய சந்தை விலை என்ன என்பதையும் குறிப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தேர்தல் வழக்கு தொடர்ந்தவர்கள் முதலமைச்சர் விஜய், முறைகேடு செய்ததாக எந்த ஆதாரங்களையும் குறிப்பிடவில்லை என தெரிவித்தார். இதையடுத்து, மனுவை விசாரித்த நீதிபதி, வழக்கை நாளை (அக்டோபர் 7) ஒத்திவைத்தார்.