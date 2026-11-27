தவெக எம்எல்ஏ மீது முதல்வர் விஜய் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - அன்புமணி வலியுறுத்தல்
"தமிழ்நாட்டிற்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை என்றால் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை பாமக முழுமையாக ஆதரிக்கும்" என்று அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 27, 2026 at 6:45 PM IST
சென்னை: தவறு செய்த தன் கட்சி எம்எல்ஏ மீது முதல்வர் விஜய் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டிற்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை என்றால் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை பாமக முழுமையாக ஆதரிக்கும். இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 31-ஆம் தேதிக்குள் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நிறைவேற்றப்படவேண்டும்.
ஆனால், அடுத்த ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டால் தமிழ்நாட்டுக்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும். இந்தாண்டு மசோதாவை நிறைவேற்றினால் இந்தியா முழுவதும் 50 சதவீதம் அடிப்படையில் நிறைவேற்றப்படும். அடுத்த ஆண்டு மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டால், மக்கள்தொகை அடிப்படையில் நிறைவேற்றப்படும். இதனால் மசோதாவை அனைவரும் அதரிக்க வேண்டும். ஆனால், மசோதாவில் சில குறைபாடுகள் உள்ளன. அவற்றை நிவரத்தி செய்து, மத்திய அரசு இந்த ஆண்டுக்குள் மசோதாவை நிறைவேற்ற வேண்டும்.
ஜம்மு- காஷ்மீர், அசாம் போன்ற மாநிலங்களில் குறிப்பிட்ட பகுதிகளை மட்டும் வரையறை செய்யக்கூடாது. தொகுதி மறு வரையறை கமிட்டியில் மேல்முறையீடே கிடையாது. அந்த கமிட்டியில் 3 உறுப்பினர்கள் என்பதைவிட கூடுதல் உறுப்பினர்களை சேர்க்க வேண்டும். மேல்முறையீடு செய்யவும் வழி வகை செய்ய வேண்டும்.
தொகுதி மறுசீரமைப்பு செய்தால் தமிழ்நாட்டிற்கு கூடுதலாக 117 தொகுதிகள் கிடைக்கும். அந்த இடங்களுக்கு பெண்கள் வருவார்கள். சட்டமன்றம், நாடாளுமன்றத்திற்கு பெண்கள் அதிகம் செல்வார்கள். எனவே, இந்த மசோதாவை சட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் காவல் துறை கவனமாக இருக்க வேண்டும். கடந்த திமுக ஆட்சியில் சிறுமி, பெண்கள், மூதாட்டிகள் என பல தரப்பினரும் பாலியல் வன்கொடுமை குற்றங்களால் பாதிக்கப்பட்டனர். அதற்கு போதைப்பொருள், மது புழக்கம் அதிகமாக இருப்பதுதான் அதற்கு காரணம். இந்த நிலைமை தொடரக் கூடாது. போதைப்பொருள் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்தினாலே போதும். பாலியல் வன்கொடுமைகள் நடைபெறாமல் இருக்க காவல் துறை கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
கள்ளக்குறிச்சி அரசு அதிகாரி விவகாரத்தில் முழுமையாக விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். நேர்மையான ஆட்சி தருவதாக கூறும் முதலமைச்சர் விஜய், தனது கட்சி எம்எல்ஏ மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மாவட்ட ஆட்சியர் புகார் அளித்துள்ளதால் எம்எல்ஏ மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட எம்எல்ஏ கட்சியில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்ய வேண்டும். சட்ட ரீதியான நடவடிக்கையை உடனடியாக எடுக்க வேண்டும்.
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ஆண்டவனே தவறு செய்தாலும் தட்டிக்கேட்பேன் என்று சொன்ன முதலமைச்சர் விஜய்யின் கட்சி எம்எல்ஏ தவறு செய்து உள்ளார். அவர் மீது முதல்வர் விஜய் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.