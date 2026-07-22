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நீட் தேர்வுக்கு எதிராக முதலமைச்சர் விஜய் வாய் திறக்க வேண்டும் - மாணவிகள் கோரிக்கை

சென்னையில் மூன்றாவது நாளாக கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

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சென்னையில் மாணவர்கள் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 12:06 PM IST

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சென்னை: நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் வாய் திறக்க வேண்டும் என்று கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியை சேர்ந்த மாணவிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு போன்ற முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி டெல்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த போராட்டத்தில் மாணவர்கள், இளைஞர்கள் என பலர் கலந்துகொண்டு நீட் தேர்விற்கு எதிராக குரல் கொடுத்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சென்னை தியாகராயநகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில அலுவலகமான பாலன் இல்லத்திலும் நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக மூன்றாவது நாளாக கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் மாணவிகள் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதில், ‘மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும், நீட் தேர்வு முறைகேட்டால் உயிரிழந்த மாணவர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்க வேண்டும், நீட் தேர்வை முழுவதுமாக ரத்து செய்ய வேண்டும்’ போன்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இரண்டாவது நாளான நேற்று (ஜூலை 21) நடைபெற்ற போராட்டத்தில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினரை தவிர்த்து மேலும் பலர் இதில் கலந்துகொண்டு நீட் தேர்வு எதிரான முழக்கங்களை எழுப்பினர்.

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இதையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சட்டக் கல்லூரி மாணவி அவந்திகா மற்றும் ஜான்சி ஆகியோர் இதுகுறித்து கூறும்போது, “நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும். உயிரிழந்த மாணவர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்க வேண்டும்.

மேலும், நீட் தேர்விற்கு எதிராக தமிழக முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் குரல் கொடுக்க வேண்டும். இளைஞர்கள் அதிகளவில் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு வாக்களித்து முதலமைச்சர் விஜய்யை வெற்றி பெற செய்தார்கள். ஆனால், முதலமைச்சர் தற்போதுவரை நீட் தேர்விற்கு எதிராக வாய் திறக்காமல் உள்ளார்.

அவர் வாய் திறந்து நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும். ஜனநாயக முறைப்படி போராட்டம் நடத்துவதற்கு எங்களுக்கு உரிமை உள்ளது. மாணவர்களின் உரிமைக்காக பெற்றோர்களும் போராட்டத்தில் பங்கேற்க வேண்டும்” என அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

TAGGED:

NEET EXAM
CJP
CM VIJAY
நீட் முறைகேடு
STUDENT PROTEST

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