சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னையில் முதல்வர் விஜய் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் - விசிக பாலாஜி அறிவுறுத்தல்
திமுகவில் இணைந்த பனையூர் பாபுவுக்கும், 'வெளிச்சம்' தொலைக்காட்சிக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் கிடையாது என்று விசிக பொருளாளர் பாலாஜி திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 8, 2026 at 5:07 PM IST
சென்னை: மின்சாரம் மற்றும் சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்னைகளில் முதலமைச்சர் விஜய் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொருளாளர் பாலாஜி அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில், அக்கட்சியின் பொருளாளரும், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.வுமான பாலாஜி இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "தேர்தலுக்கு முன்பும், பின்பும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் நடவடிக்கைகள் குறித்து தவறான பரப்புரை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு பிறகு பலர் விசிகவில் இருந்து விலகிவிட்டனர் என்பது போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றனர்.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் என்பது வழக்கமாக இல்லாமல் ஒரு புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பின்னர் சிலர் கட்சி மாறுவது இயல்பானது தான். தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு கட்சி மாறுவது அதிகரித்துள்ளது. ஆனால் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியில் அப்படிப்பட்ட நிலை என்பது இல்லை. சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நேற்று (ஜூன் 07) 1,500- க்கும் மேற்பட்ட விசிகவினர் திமுகவில் இணைந்ததாகக் கூறுவது தவறான செய்தி. நான்கு பேர் மட்டுமே திமுகவில் இணைந்துள்ளனர்.
திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலியில் திமுகவில் இணைந்தவர்கள் குறித்த பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில், 'விசிக உள்ளிட்ட என்ற தலைப்பு தான்' போடப்பட்டுள்ளது. செய்தியின் உள்ளே படித்தபோது நான்கு பேர் தான் கட்சி மாறியுள்ளனர். ஆனால் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் விலகிவிட்டதை போல தோற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளனர். கட்சிக்கு யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம், போகலாம். பனையூர் பாபு போனதால் கட்சிக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை.
பனையூர் பாபுவுக்கும், 'வெளிச்சம்' தொலைக்காட்சிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது, வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ தொலைக்காட்சி. பனையூர் பாபு தேர்தலில் தனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காத விரக்தியில் கட்சி பணிகளுக்கு அன்றிலிருந்தே வருவதில்லை. தற்போது தவெக கூட்டணியில் இணைந்ததால் தான் கட்சியை விட்டு விலகுவதாக பொய்யான கருத்தை கூறிவிட்டு சென்றுள்ளார்.
முதலமைச்சர் விஜய் அரசியல் கட்சிகளை விமர்சித்து பேசும் தனது பாணியை கொஞ்சம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். மின்சாரம் மற்றும் சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்னைகளில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
அண்ணாமலை கட்சி தொடங்கும் முடிவின் பின்புலத்தில் பாஜக உள்ளதைபோல் தான் அவரது செயல்பாடுகள் அமைந்துள்ளதன" என்று பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.