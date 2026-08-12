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தனக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்குகளை நிராகரிக்கக் கோரி முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் மனு

பெரம்பூர் தொகுதியில் முதலமைச்சர் விஜய் வெற்றிப் பெற்றதை எதிர்த்து உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்
முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 5:24 PM IST

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சென்னை: தனக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்குகளை நிராகரிக்கக் கோரி மனுதாக்கல் செய்ய உள்ளதாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தரப்பில் உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றிப் பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றியது. இந்த கட்சியின் தலைவரும், தற்போதைய முதலமைச்சருமான ஜோசப் விஜய் இந்த தேர்தலில் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றிப் பெற்றார்.

இதையடுத்து, முதலமைச்சர் விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து, அத்தொகுதியின் தி.மு.க. வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர் மற்றும் வாக்காளர்கள் தினேஷ், லட்சுமி நரசிம்மன் ஆகியோர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இதேபோல் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில், முதலமைச்சர் விஜய் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து தி.மு.க. வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜ் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்தார். இந்த வழக்குகளை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் இந்த வழக்குகளுக்கு பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்குகள் நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று (ஆகஸ்ட் 12) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தன. அப்போது முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர்கள் ஜி. மாசிலாமணி, ஸ்ரீநாத் ஸ்ரீதேவன் ஆகியோர் முதலமைச்சருக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்குகளை நிராகரிக்கக்கோரி மனுத்தாக்கல் செய்ய இருப்பதால், 4 வாரம் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்று வாதிட்டனர்.

இந்த வாதத்தை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி, இந்த வழக்குகளின் மீதான விசாரணையை ஆகஸ்ட் 25-ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தார். மேலும், அதற்குள் முதலமைச்சருக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்குகளை நிராகரிக்கக்கோரும் மனுவை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனவும், இந்த வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டு நோட்டீஸ் வழங்கப்படாத எதிர்மனுதாரர்களுக்கு மீண்டும் நோட்டீஸ் அனுப்ப வேண்டும் எனவும் நீதிபதி தெரிவித்தார்.

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தொடர்ந்து, எதிர்மனுதாரர்கள் நோட்டீஸை பெறாமல் இருந்தால் அவர்களை நீக்கிவிட்டு வழக்கை தொடர்ந்து நடத்துவது குறித்து பிறகு முடிவு செய்யப்படும் என நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் தெரிவித்துள்ளார். இதேபோல், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வெற்றியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்குகளிலும் நோட்டீஸ் பெறாதவர்களுக்கு மீண்டும் நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஆகஸ்ட் 25-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

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REJECTION PETITIONS
CM VIJAY
MADRAS HIGH COURT
முதலமைச்சர் விஜய்
CM VIJAY REJECTION PETITIONS

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