கொடையுள்ளத்தோடு உதவியவர் புரட்சிக் கலைஞர் விஜயகாந்த் - முதல்வர் விஜய் புகழாரம்
ஏழை மக்களின் மேல் கொண்ட அளவற்ற அன்பால் அவர்களின் நெஞ்சத்தில், நீங்காத நினைவாய் வாழும் விஜயகாந்த் புகழ் நீடுழி வாழ வேண்டும் என மு.க.ஸ்டாலின் பதிவிட்டுள்ளார்.
Published : August 25, 2026 at 2:24 PM IST|
Updated : August 25, 2026 at 2:47 PM IST
சென்னை: கொடையுள்ளத்தோடு உதவிய புரட்சிக் கலைஞர் புகழ் நிலைத்தோங்கட்டும் என முதலமைச்சர் விஜய், மறைந்த விஜயகாந்த் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.
மறைந்த தேமுதிக தலைவரும், முன்னாள் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவருமான விஜயகாந்தின் 75வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. அதனை முன்னிட்டு முதலமைச்சர் விஜய், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் அவரது நினைவை போற்றும் வகையில் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளனர்.
மனிதநேயம், துணிச்சல், தன்னலமற்ற சேவை ஆகியவற்றை அடையாளமாகக் கொண்ட தமிழ்நாடு சட்டமன்ற முன்னாள் எதிர்க்கட்சித் தலைவர், தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் நிறுவனத் தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களின் பிறந்தநாளில் அவருக்கு எனது புகழ் வணக்கங்களைச் செலுத்துகிறேன்.— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) August 25, 2026
திரைத்துறையில்… pic.twitter.com/hH9qLSXkbw
முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “மனிதநேயம், துணிச்சல், தன்னலமற்ற சேவை ஆகியவற்றை அடையாளமாகக் கொண்ட தமிழ்நாடு சட்டமன்ற முன்னாள் எதிர்க்கட்சித் தலைவர், தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் நிறுவனத் தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் பிறந்தநாளில், அவருக்கு எனது புகழ் வணக்கங்களைச் செலுத்துகிறேன்.
திரைத்துறையில் தனக்கெனத் தனி முத்திரை பதித்ததோடு, அரசியலில் மக்கள் நலனை முன்னிறுத்திய தலைவராகவும் திகழ்ந்து, ஏழை, எளிய மக்களின் மீது அன்பும், அக்கறையும் கொண்டு கொடையுள்ளத்தோடு உதவிய புரட்சிக் கலைஞரின் புகழ் என்றும் நிலைத்தோங்கட்டும்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஏழை மக்களின் மேல் கொண்ட அளவற்ற அன்பால் அவர்களின் நெஞ்சத்தில் நீங்காத நினைவாய் வாழும் எனது அருமை நண்பரும் தே.மு.தி.க. நிறுவனருமான கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களின் பிறந்தநாள் இன்று!— M.K.Stalin (@mkstalin) August 25, 2026
அவரின் கனவுகளை நனவாக்க உழைக்கும் தே.மு.தி.க. தோழர்களுக்கும் அவர்களை வழிநடத்தும் அன்புச் சகோதரி திருமதி… pic.twitter.com/x2epVGxjgC
அதே போல் முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “ஏழை மக்களின் மேல் கொண்ட அளவற்ற அன்பால் அவர்களின் நெஞ்சத்தில் நீங்காத நினைவாய் வாழும் எனது அருமை நண்பரும் தே.மு.தி.க. நிறுவனருமான கேப்டன் விஜயகாந்த் பிறந்தநாள் இன்று. அவரின் கனவுகளை நனவாக்க உழைக்கும் தே.மு.தி.க தோழர்களுக்கும், அவர்களை வழிநடத்தும் அன்புச் சகோதரி பிரேமலதாவிற்கும் எனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கேப்டன் புகழ் நீடுவாழ்க" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தமிழ்த் திரைத்துறை ஆளுமையும்,— Edappadi K Palaniswami-SayYEStoWomenSafety&AIADMK (@EPSTamilNadu) August 25, 2026
தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் நிறுவனரும், முன்னாள் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவருமான மறைந்த அன்புச் சகோதரர் “பத்ம பூஷன்” திரு. @iVijayakant அவர்களின் பிறந்தநாளான இன்று,
அவர்தம் கலைத்துறைச் சாதனைகளையும் பொதுவாழ்வில் அவர் தமிழக மக்கள்… pic.twitter.com/XD9zOSuaXf
சட்டமன்ற உறுப்பினரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, “தமிழ்த் திரைத்துறை ஆளுமையும், தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் நிறுவனரும், முன்னாள் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவருமான மறைந்த அன்புச் சகோதரர் “பத்ம பூஷண்” விஜயகாந்த் பிறந்தநாளான இன்று, அவர்தம் கலைத்துறைச் சாதனைகளையும் பொதுவாழ்வில் அவர் தமிழக மக்கள் மீது காட்டிய பேரன்பையும் நினைவு கூர்கிறேன். மண்ணை விட்டு மறைந்தாலும், ‘கேப்டன்’ என்ற பெயரும், உங்கள் புகழும் காலம் கடந்து நிலைத்திருக்கும்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தேமுதிக நிறுவனத் தலைவர் அமரர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களின் பிறந்த தினம் இன்று.— K.Annamalai (@annamalai_k) August 25, 2026
திரையுலகிலும், அரசியலிலும் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்ததோடு, ஏழை எளிய மக்களின் மீது அளவற்ற அன்பும், கொடுத்துச் சிவந்த கரங்களும் கொண்ட மக்கள் தலைவராகத் திகழ்ந்தவர்.
நேர்மை, துணிவு, மக்கள் பணி எனத் தனது… pic.twitter.com/v2H1RXkg1h
முன்னாள் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, “தேமுதிக நிறுவனத் தலைவர் அமரர் கேப்டன் விஜயகாந்த் பிறந்த தினம் இன்று. திரையுலகிலும், அரசியலிலும் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்ததோடு, ஏழை எளிய மக்களின் மீது அளவற்ற அன்பும், கொடுத்துச் சிவந்த கரங்களும் கொண்ட மக்கள் தலைவராகத் திகழ்ந்தவர். நேர்மை, துணிவு, மக்கள் பணி எனத் தனது வாழ்வையே தமிழ்நாடு மக்களுக்காக அர்ப்பணித்த அமரர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களின் நினைவுகளைப் போற்றி வணங்குகிறோம்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தேமுதிக நிறுவனர், பத்மபூஷண் புரட்சிக்கலைஞர், கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் பிறந்த தினம் இன்று!— Vanathi Srinivasan (@VanathiBJP) August 25, 2026
மக்களுக்காக வாழ்ந்து, கொடையில் உயர்ந்து நின்ற மாமனிதர். உதவி செய்யும் கரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாகத் திகழ்ந்த. அவரது அன்பும், அர்ப்பணிப்பும் எப்போதும் மக்கள் மனங்களில் நீங்காமல்… pic.twitter.com/YfNvCYXcCZ
அதேபோல் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “தேமுதிக நிறுவனர், பத்மபூஷண் புரட்சிக்கலைஞர், கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் பிறந்த தினம் இன்று. மக்களுக்காக வாழ்ந்து, கொடையில் உயர்ந்து நின்ற மாமனிதர். உதவி செய்யும் கரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாகத் திகழ்ந்த அவரது அன்பும், அர்ப்பணிப்பும் எப்போதும் மக்கள் மனங்களில் நீங்காமல் நிற்கும். இந்நாளில், கேப்டன் விஜயகாந்தின் மக்கள் பணிகளை நினைவு கூர்ந்து நம் மரியாதையை செலுத்துவோம்” என பதிவிட்டுள்ளார்.