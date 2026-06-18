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பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை முதல்வர் சந்திக்காதது ஏன்? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி

முதல்வருக்கு உள்ள அதிர்ச்சி, நாம் எப்படி வெற்றி பெற்றோம் என்பது தான். இந்த போராட்டம் ஒரு தொடக்கம் தான். ஆட்சிக்கு முடிவுரை எழுத வைத்து விடாதீர்கள் என நயினார் நாகேந்திரன் எச்சரித்தார்

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்
பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 18, 2026 at 3:55 PM IST

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சென்னை: திரை நட்சத்திரங்களை சந்திக்கும் முதலமைச்சர் விஜய், பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறாதது ஏன் என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி எழுப்பினார்.

குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள், குற்றங்கள் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு ஆகியவற்றை கண்டித்து தமிழ்நாடு பாஜக சார்பில் சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் ஸ்டேடியம் அருகே இன்று ஆர்பாட்டம் நடைபெற்றது.

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில், தமிழக பாஜக மேலிடப் பொறுப்பாளர் அரவிந்த் மேனன், மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், தேசிய சிறுபான்மை அணி செயலாளர் வேலூர் இப்ராஹிம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

இதில் கலந்து கொண்டவர்கள் தவெக அரசுக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பினர். ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், திரை நட்சத்திரங்களை சந்திக்கும் முதலமைச்சர் விஜய், பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறவில்லை என விமர்சித்துள்ளார்.

பெண்களுக்கு எதிரான குற்ற செயல்களை கண்டித்து பாஜக ஆர்பாட்டம்
பெண்களுக்கு எதிரான குற்ற செயல்களை கண்டித்து பாஜக ஆர்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ”இந்த போராட்டம் அரசியல் காரணங்களுக்கு அல்ல, பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக தான். கும்மிடிப்பூண்டியில் பச்சிளம் குழந்தையை சொல்ல முடியாத அளவில் சித்ரவதைப்படுத்தி ஒருவன் கொன்றுள்ளான் என்றால், அதற்கு கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் தான் காரணம்.

கடந்த திமுக அரசுக்கும், தவெக அரசுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. முதல்வர் தூக்கத்தில் இருந்து இன்னும் எழுந்திருக்கவில்லை. அவருக்கு உள்ள அதிர்ச்சி, நாம் எப்படி வெற்றி பெற்றோம் என்பது தான். இந்த போராட்டம் ஒரு தொடக்கம் தான். ஆட்சிக்கு முடிவுரை எழுத வைத்து விடாதீர்கள்” என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், “பாஜக ஒரு சித்தாந்தரீதியான இயக்கம். யாரும் கட்சியை விட்டு சென்றால் கட்சிக்கு பாதிப்பு கிடையாது. யார் வந்தாலும் தாய் உள்ளத்தோடு ஏற்றுக் கொள்வோம். பொறுப்புகளும் வழங்குவோம்.

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இந்த ஆட்சியில் இதுவரை 200-க்கும் மேற்பட்ட குற்றங்கள் நடந்துள்ளன. ஆனால், இன்று ஆளுநர் உரையில் குற்றங்கள் குறித்து எதுவும் இடம்பெறவில்லை. தவெக நிர்வாகிகளே பாலியல் வன்கொடுமைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்” என குற்றம்சாட்டினார்.

மேலும், “கரூரில் 41 பேர் உயிரிழப்புக்கு முதல்வரும் ஒரு காரணம். விசாரணை இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் வரை பாஜகவின் போராட்டம் தொடரும்” என்றும் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

BJP NAINAR NAGENDRAN
CM VIJAY
பாஜக ஆர்பாட்டம்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை
NAINAR NAGENDRAN SLAMS CM VIJAY

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