கல்வி துறை காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவது எப்படி? முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை
உயர்க்கல்வித்துறை அலுவலர்கள் உடனான ஆலோசனைக்கு பின், பிற்பகலில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் மற்றும் அலுவலர்களுடன் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார்.
Published : July 6, 2026 at 1:59 PM IST
சென்னை: உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினார்.
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் துறைவாரியாக புதிய திட்டங்களை அறிமுகம் செய்யும் வகையில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் துறைவாரியான ஆலோசனைக் கூட்டம் ஜூன் 2ஆம் தேதி தொடங்கியது.
ஜூலை மாதம் 22-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில், துறை சார்ந்த அமைச்சர்கள், அரசு உயர் அலுவலர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டு முதலமைச்சருடன் ஆலோசனை மேற்கொள்கின்றனர்.
அதன் ஒரு பகுதியாக இன்றைய தினம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் மற்றும் அத்துறை சார்ந்த அலுவலர்களுடன் முதலமைச்சர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
உயர்க்கல்வித்துறை ஆலோசனை கூட்டம்
இதில் உயர்கல்வித்துறையில் உள்ள காலி பணியிடங்களை நிரப்புவது, பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் நியமனம் உள்ளிட்டவை தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்பட்டது. மேலும், தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கும் அரசு பல்கலைக்கழகங்கள், அரசு கலைக் கல்லூரிகளில் இருக்கக் கூடிய உதவி பேராசிரியர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான பணிகள் குறித்தும் முதலமைச்சர் ஆலோசித்ததாக கூறப்படுகிறது.
தொடர்ந்து, வெளிநாட்டு கல்வி நிறுவனங்களைப் போன்று, தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன முயற்சிகளை முன்னெடுக்கலாம்? என்பது தொடர்பாகவும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசனை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் பெ. விஸ்வநாதன், நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன், தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலாளர் சாய் குமார் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக பிற்பகலுக்குப் பிறகு பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் முதலமைச்சர் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார்.
பட்ஜெட்டுக்காக தயாராகும் தவெக அரசு
இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் இடம் பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்கள், நடைபெற்று வரும் திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து துறை வாரியாக சம்பந்தப்பட்ட துறையின் அமைச்சர்கள் மற்றும் துறையின் உயர் அதிகாரிகளை நேரில் அழைத்து முதலமைச்சர் விஜய் கேட்டறிந்து வருகிறார்.
சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு 2 துறைகள் வீதம், காலை மாலை என இரண்டு துறைகள் வாரியான ஆலோசனை கூட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. அந்த வகையில், கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 3) காலை ஊரக வளர்ச்சித் துறை சார்ந்த ஆலோசனை கூட்டத்தை முதலமைச்சர் நடத்தினார்.
இதில் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ஆனந்த், நிதித் துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன், ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஊரக வளர்ச்சித் துறை சார்பில், ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள வி.பி.ஜி ராம்ஜி திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் உள்ள சிக்கல்கள், குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது. மேலும், அன்றைய தினம் பிற்பகலுக்கு பிறகு நெடுஞ்சாலை மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை சார்பில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், இன்று உயர்க்கல்வித்துறை அலுவலர்கள் உடனான ஆலோசனை முடித்த பின், பிற்பகலில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் மற்றும் அலுவலர்களுடன் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார்.