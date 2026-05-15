பி.எம்.டபிள்யூ, போன்ற ஆட்டோமொபைல் நிறுவன உயர் அலுவலர்களுடன் முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை
தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்வதற்கான சாத்திய கூறுங்கள் என்ன? தற்பொழுதையை தொழில் நிறுவனங்களின் எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் நிலைப்பாடுகள் என்ன என்பது குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் தொழில்துறை அலுவலர்களுடன் விஜய் ஆலோசித்தார்.
Published : May 15, 2026 at 1:22 PM IST
சென்னை: சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாட்டில் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பது தொடர்பாக பன்னாட்டு ஆட்டோமொபைல் தொழில்நிறுவன தலைமை அலுவலர்களுடன் முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் ஆலோசனை நடத்தினார்.
குறிப்பாக, இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஆட்டோமொபைல் நிறுவனங்களை சார்ந்த, பி.எம்.டபிள்யூ, டி.வி.ஸ்., போன்ற மோட்டார் வாகன நிறுவனங்களில் தலைமை செயல் அலுவலர்கள் முதலமைச்சரை சந்தித்தனர்.
இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தின் வாயிலாக, ஆட்டோமொபைல் நிறுவனங்கள் மூலம் புதிய முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில் ஏற்கனவே செய்யப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் புதிய முதலீடுகள் ஈர்ப்பது தொடர்பாக விஜய் ஆலோசனை நடத்தினார்.
தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்வதற்கான சாத்திய கூறுங்கள் என்ன? தற்பொழுதையை தொழில் நிறுவனங்களின் எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் நிலைப்பாடுகள் என்ன என்பது குறித்தும் தொழில் நிறுவன உயர் அலுவலர்களுடன் முதலமைச்சர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றது முதல் பல்வேறு துறை சார்ந்த ஆலோசனை கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறார். அந்தவகையில், நேற்றைய தினம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் தற்போதைய நிதிநிலை குறித்தும், நிதி துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் உள்ளிட்ட நிதித்துறையை சார்ந்த உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார்.
இதனை தொடர்ந்து நேற்றைய தினம் தொழில் முதலீடு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்து துறை சார்ந்த உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார்.
அந்த வகையில், இன்றைய தினம் மோட்டார் நிறுவனங்களின் தலைமை செயல் அலுவலர்களுடன் முதலமைச்சர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தின் வாயிலாக, ஆட்டோமொபைல் சார்ந்த பல்வேறு புதிய முதலீடுகளை மாநிலத்தில் கொண்டு வருவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
முதலமைச்சர் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு மற்றும் சர்வதேச அளவில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்களில் முதன்மை அலுவலர்கள், தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
பதவியேற்ற உடன் அதிரடிக்கு பஞ்சமில்லாமல், பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வரும் முதலமைச்சர் விஜய்யின் தற்போதைய இந்த கூட்டங்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் மிகுந்த கவனம் பெற்றுள்ளது.