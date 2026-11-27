அம்பாசமுத்திரம் இடைத்தேர்தல்: வனப்பகுதியில் தங்கி மக்களை சந்திக்கும் முதலமைச்சர் விஜய்? ஏற்பாடுகள் மும்முரம்
அம்பாசமுத்திரம் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்படவுள்ள நிலையில், அங்கு முதல்வர் விஜய் வருகை தருவதற்கான ஏற்பாடுகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : November 27, 2026 at 7:12 PM IST
By - இரா. மணிகண்டன்
திருநெல்வேலி: அம்பாசமுத்திரம் தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த நீதிமன்றம் பச்சைக்கொடி காட்டியுள்ள நிலையில், அங்கு முதலமைச்சர் விஜய் வருகை தரவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள அம்பாசமுத்திரம், ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள பெருந்துறை ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது.
இதில் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் நடைபெற உள்ள இடைத்தேர்தல் மாநில அளவில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், அம்பாசமுத்திரத்தில் பொது வேட்பாளராக போட்டியிட தயார் என அறிவித்ததே இந்த எதிர்பார்ப்புக்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளது.
சீமானால் எகிறும் எதிர்பார்ப்பு
கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சியின் வாக்கு வங்கி 8 சதவீதமாக அதிகரித்த சூழலில், கடந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் அலையால் அக்கட்சியின் வாக்கு சதவீதம் 4 சதவீதமாக குறைந்தது.
அதே சமயம், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் மட்டும் நா.த.க.வின் வாக்கு வங்கி குறையாமல் 7.80 சதவீதமாகவே ஆக உள்ளது. எனவே அங்கு போட்டியிட்டால் ஆளுங்கட்சி வேட்பாளருக்கு நெருக்கடி கொடுக்க முடியும் என சீமான் எண்ணுவதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் தவெக நிறுத்தும் வேட்பாளரை தோற்கடிப்பதற்காக திமுக, அதிமுக ஆகிய பெரிய கட்சிகள் சீமானை அங்கு பொது வேட்பாளராக நிறுத்த முடிவு செய்திருப்பதாகவும் ஒருபுறம் பேசப்படுகிறது. திமுக, அதிமுக தலைமைகளும் தற்போது வரை இதுதொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.
அம்பாசமுத்திரத்தை குறிவைக்கும் முதல்வர் விஜய்
இவ்வாறு அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியை கைப்பற்ற முக்கிய அரசியல் கட்சிகள் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் களமாடக் கூடும் என தகவல் வெளியாவதால், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியின் மீது முதல்வர் விஜய் அதிக கவனம் செலுத்த இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
விரைவில் வருகை தரவுள்ள முதல்வர்?
ஏற்கனவே இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ள தொகுதிகளில் முதலமைச்சர் விஜய் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி வருகிறார். அதன் ஒரு பகுதியாக, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியிலும் கடந்த 14-ஆம் தேதி முதலமைச்சர் வருகை தர இருப்பதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், முதலமைச்சரின் வருகை தள்ளிப் போனது.
இந்நிலையில், முதல்வர் விஜய் வரும் டிசம்பர் இரண்டாவது வாரம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு வருகை தர இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அதை உறுதி செய்யும் வகையில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த மோகன் மற்றும் வனத்துறை அதிகாரிகள் சில தினங்களுக்கு முன்பு பாபநாசம் அருகே காரையாறு வனப்பகுதியில் உள்ள காணி பழங்குடி கிராமங்களை நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.
அதாவது அம்பாசமுத்திரம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட அகஸ்தியர்பட்டி பகுதியில் முதலமைச்சர் விஜய் கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சி நடைபெற இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
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காட்டில் தங்கி மக்களுடன் சந்திப்பா?
நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு நாள் முன்னதாக, முதல்வர் விஜய் திருநெல்வேலிக்கு வருகை தர உள்ளதாகவும், அன்று இரவு அவர் காரையாறு வனப்பகுதியில் பழங்குடி மக்களை சந்திக்கவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. அப்போது காரையாறு வனப் பகுதியில் வசிக்கும் காணி பழங்குடி மக்களை சந்தித்து உரையாட இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
முதல்வர் வருகைக்கான 'சமிக்ஞைகள்'
இதனை ஒட்டி, சின்ன மைலாரில் உள்ள மரப்பாலத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் சமீபத்தில் ஆய்வு செய்தார். அதாவது, காரையாறு சாலையில் இருந்து தாமிரபரணி ஆற்றை கடந்து தான் சின்ன மைலாருக்கு செல்ல வேண்டும்.
ஆற்றைக் கடப்பதற்காக பழங்குடி மக்கள் இணைந்து மரத்தால் செய்யப்பட்ட தொங்கு பாலத்தை அமைத்துள்ளனர். ஆனால், இந்த மரப்பாலம் கட்டி பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டதால் தற்போது பாலம் சேதமடைந்து காணப்படுகிறது. எனவே பழங்குடி மக்கள் மிகுந்த ஆபத்தோடுதான் நாள்தோறும் ஆற்றை கடந்து செல்கின்றனர்.
பழங்குடி மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, மரப்பாலத்தின் அருகில் கடந்த திமுக ஆட்சியில் இரும்பு பாலம் அமைக்க பணிகள் தொடங்கப்பட்டது. 90% பணிகள் முடிவுற்ற நிலையில் வனத்துறையின் உரிய அனுமதி கிடைக்காததால் தற்போது இந்த பாலம் அமைக்கும் பணி கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
இந்த சூழலில், முதலமைச்சர் விஜய் வருகை தரும் பட்சத்தில் அவர் நிச்சயம் மரப்பாலம் வழியாக தான் ஆற்றை கடந்து செல்ல வேண்டும். இந்நிலையில், மரப்பாலத்தை சீரமைக்க மாவட்ட ஆட்சியர் தற்போது உத்தரவிட்டிருக்கிறார். அதேபோல் பழங்குடி மக்களை சந்திக்க வரும் முதல்வர் விஜய், அன்று இரவு காரையாறு செல்லும் வழியில் உள்ள முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக அலுவலகத்தின் விடுதியில் தங்க இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. எனவே அந்த விடுதியை சீரமைக்கவும் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஏற்பாடுகள் தீவிரம்
அதன்படி, முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக அலுவலக விடுதியில் தற்போது பெயிண்ட் அடிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும், அங்கு புதிதாக ஏசி பொருத்தும் பணிகளும், மேற்கூரைகளை சீரமைக்கும் பணிகளும் மும்மரமாக நடைபெறுகின்றன. வாகனங்கள் வந்து செல்லும் வகையில், விடுதிக்கு செல்லும் சாலையில் உள்ள மரக் கிளைகள் வெட்டி அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
விடுதியில் தங்கு தடை இன்றி மின்சாரம் கிடைக்க ஏதுவாக, புதிய மின் கம்பங்களும் பொருத்தப்பட்டு மின் துறை சார்பிலும் பராமரிப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன. இதன் மூலம் முதலமைச்சரின் வருகை கிட்டத்தட்ட உறுதி ஆகி உள்ளது. அதே சமயம், தற்போது வரை அதிகாரப்பூர்வமாக முதல்வர் வருகை குறித்து அறிவிப்போ, தகவலோ வெளியாகவில்லை.
ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியது என்ன?
இதுகுறித்து பெயர் வெளியிட விரும்பாத வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், "மாவட்ட ஆட்சியர் கடந்த வாரம் இங்கு வருகை தந்தபோது, முதலமைச்சர் விரைவில் இந்த பகுதிக்கு வரலாம். எனவே அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும்.
முதலமைச்சர் பழங்குடி மக்களை சந்திக்க விரும்புகிறார். எனவே அவர் அங்கு செல்வதற்கு எதுவாக மரபாலத்தை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும். முதல்வர் தங்குவதற்கு விடுதியை பராமரிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார். அதன் அடிப்படையில், நாங்கள் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளோம். அதே சமயம் முதல்வர் எப்போது வருகிறார் என்ற தகவல் ஏதும் எங்களுக்கு சொல்லப்படவில்லை" என அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
பழங்குடியின மக்கள் கூறுவது என்ன?
இதுகுறித்து சின்ன மைலார் பழங்குடியின மக்கள் கூறுகையில், "கடந்த வாரம் திடீரென கலெக்டர் இங்கே வந்திருந்தார். முதலமைச்சர் உங்கள் பகுதிக்கு வருகிறார். அவர் மரப்பாலத்தை கடந்துதான் உங்களை சந்திக்க வர வேண்டும். எனவே மரப்பாலத்தை சீரமைத்து கொடுக்க ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என எங்களிடம் கேட்டுக் கொண்டார்" எனத் தெரிவித்தனர்.
முன்னதாக, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற முன்னாள் அமைச்சர் இசக்கி சுப்பையா, தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தார். அதன் காரணமாகவே அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் தற்போது இடைத்தேர்தல் நடைபெறவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.