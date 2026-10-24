நவம்பர் 3-இல் ஈரோடு செல்லும் முதல்வர் விஜய்? ரோடு ஷோ மேற்கொள்ளவுள்ளதாகவும் தகவல்

நவம்பர் 3-இல் ஈரோடு செல்லும் முதல்வர் விஜய்? ரோடு ஷோ மேற்கொள்ளவுள்ளதாகவும் தகவல்
ஈரோட்டில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற உள்ள அரசு விழாவில் பங்கேற்று, பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை முதல்வர் விஜய் வழங்க உள்ளதாக தெரிகிறது.
Published : October 24, 2026 at 7:37 PM IST
சென்னை: அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்பதற்காக முதல்வர் விஜய், ஈரோடு செல்லவிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் கல்லூரியில் வரும் நவம்பர் 3-ஆம் தேதி அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடைபெறவிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த விழாவில் கலந்துகொள்ள முதல்வர் விஜய் ஈரோடு செல்லவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதற்காக, முதல்வர் விஜய் சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் கோயம்புத்தூர் சென்று, அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக ஈரோடு செல்ல திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஈரோட்டில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற உள்ள அரசு விழாவில் பங்கேற்று, பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை முதல்வர் வழங்க உள்ளதாக தெரிகிறது. மேலும், ஈரோடு நகரில் முதல்வர் ரோடு ஷோ நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
முதலமைச்சரின் ஈரோடு பயணத்துக்கான ஏற்பாடுகள் மற்றும் நிகழ்ச்சி நிரல் குறித்த விவரங்கள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முன்னதாக, கடந்த அக்டோபர் மாதம் 16-ஆம் தேதி கோயம்புத்தூர் சென்ற முதலமைச்சர் விஜய், பெரியார் அறிவுலகக் கட்டடத்தைப் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்காக திறந்து வைத்தார்.
மேலும், அங்கு நடைபெற்ற அரசு விழாவில் ரூ.408.25 கோடி மதிப்பிலான 89 முடிவுற்ற பணிகளையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார்.
ரூ.32.32 கோடி மதிப்பிலான 144 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டியதுடன், 9,343 பயனாளிகளுக்கு ரூ.34.72 கோடி மதிப்பிலான பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளையும் முதல்வர் வழங்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.