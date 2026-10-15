தமிழக மீனவர்கள் கைது: வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்
மீனவர்கள் கைது விவகாரத்தில், வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் தலையிட்டு, தக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்வது, பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் ஒட்டுமொத்த மீனவ சமூகத்திற்கும் நம்பிக்கையையும் ஆறுதலையும் அளிக்கும் என முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 15, 2026 at 4:01 PM IST
சென்னை: மாலத்தீவு கடலோரக் காவல் படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்த 25 தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்கவும், அவர்களின் 3 மீன்பிடி விசைப் படகுகளை மீட்கவும் தேவையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளக் கோரி வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு முதலமைச்சர் விஜய் ச. ஜோசப் விஜய் இன்று (அக். 15) கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
அந்த கடிதத்தில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 25 மீனவர்கள், அவர்கள் பயன்படுத்திய மூன்று மீன்பிடி விசைப்படகுகளுடன், மாலத்தீவு கடலோரக் காவல் படையினரால் நேற்று முன்தினம் (அக். 13) அதிகாலையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இவ்விவகாரத்தில் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் தலையிட்டு தக்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவேண்டும் என்றும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
இவ்விவகாரம் தொடர்பாக மாலத்தீவு அரசுடன் தூதரகத்தின் வாயிலாகப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்களை விடுவிக்கவும், அவர்களது மீன்பிடி விசைப்படகுகளை உடனடியாக மீட்பதற்கும், மீனவர்கள் பாதுகாப்பாகத் தாயகம் திரும்புவதை உறுதி செய்யவும் உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அக்கடிதத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
மேலும், வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர், இவ்விவகாரத்தில் தலையிட்டு, தக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்வது, பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் ஒட்டுமொத்த மீனவ சமூகத்திற்கும் மிகுந்த நம்பிக்கையையும் ஆறுதலையும் அளிக்கும் எனவும் முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.