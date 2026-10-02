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நடத்துநராக மாறிய முதல்வர் விஜய் - மகளிருக்கு டிக்கெட் கொடுத்து ‘வெற்றி பயணம்’ தொடங்கி வைப்பு

இந்த திட்டத்திற்காக நிறுத்தப்பட்டிருந்த பேருந்தில் ஏறிய முதலமைச்சர் விஜய், முதல் டிக்கெட்டை தனது கையால் எடுத்து கொடுத்து ‘வெற்றி பயணம்’ திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்.

வெற்றி பயணம் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர் விஜய்
வெற்றி பயணம் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர் விஜய் (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 10:27 AM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு பேருந்துகளில் மகளிர் கட்டணமின்றி பயணம் மேற்கொள்வதற்காக ‘வெற்றிப் பயணம்’ திட்டத்தை முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் தொடங்கி வைத்தார்.

கடந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலின்போது த.வெ.க தலைவர் ஜோசப் விஜய், மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்காக பல்வேறு தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அளித்திருந்தார். அதில், மகளிருக்கான கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத் திட்ட விரிவாக்கம் முக்கியமாக இடம்பெற்றிருந்தது. தமிழ்நாட்டில் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் அரசு பேருந்துகளில் மகளிர் கட்டணமின்றி பயணம் செய்யலாம் என்று அறிவித்திருந்தார்.

கடந்த தி.மு.க ஆட்சியில் சாதாரண பேருந்துகளில் மட்டும் கட்டணமில்லாமல் பயணிக்கும் வகையில் ‘மகளிர் விடியல் பயணம்’ திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், த.வெ.க ஆட்சியில் விரைவு மற்றும் ஏசி உள்ளிட்ட அனைத்து பேருந்துகளிலும் மகளிர் கட்டணமின்றி பயணம் மேற்கொள்ளலாம் என விஜய் வாக்குறுதி அளித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், நடந்து முடிந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதியன்று, சட்டப்பேரவை விதி எண் 110-இன் கீழ் இதுதொடர்பான அறிவிப்பை முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட்டிருந்தார்.

அந்த அறிவிப்பில், “தமிழ்நாட்டின் எந்தப் பகுதியில் வசிக்கும் மகளிரும் போக்குவரத்துக் கட்டணத்தால் தமது வாய்ப்புகளை இழக்கக்கூடாது என்ற சமூக நீதி சிந்தனையை இந்த அரசு முதன்மையாகக் கொண்டுள்ளது. இதனைக் கருத்தில் கொண்டு, மகளிர் கட்டணமில்லாப் பயணத் திட்டத்தை விரிவுபடுத்தி, பெருமளவில் பயனளித்திடும் விதமாக ‘வெற்றிப் பயணம்’ என்ற பெயரில், மகாத்மா காந்தியடிகள் பிறந்த நாளான அக்டோபர் 2-ஆம் தேதி இத்திட்டம் தொடங்கப்படும்" என்று அறிவித்திருந்தார்.

அந்தவகையில், மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாளான இன்று மகளிருக்கான ‘வெற்றிப் பயணம்’ திட்டம் தொடங்கப்படும் என்று அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி, இன்று கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

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காலை 10 மணியளவில் நிகழ்ச்சி நடக்கும் இடத்திற்கு வந்த முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், முதலில் காந்தியடிகளின் உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர் வெற்றி பயணம் திட்டத்திற்காக நிறுத்தப்பட்டிருந்த சென்னை - காஞ்சிபுரம் (76பி) பேருந்தில் ஏறிய , கட்டணமில்லா முதல் டிக்கெட்டை தனது கையால் மகளிருக்கு எடுத்து கொடுத்து ‘வெற்றி பயணம்’ திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்.

டிக்கெட் கொடுத்த முதலமைச்சருக்கு மகளிர் இனிப்புகளை வழங்கினர். அவற்றை அவர் அன்புடன் வாங்கிக்கொண்டார்.

TAGGED:

CM VIJAY
வெற்றி பயணம்
மகளிர் வெற்றிப் பயணத் திட்டம்
MAGALIR VETRI PAYANAM THITTAM
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