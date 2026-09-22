கரூர் சம்பவம் ஓராண்டு நினைவு நாள்: செப்டம்பர் 27-இல் முதல்வர் விஜய் நேரில் செல்ல திட்டம்
கரூரில் உயிரிழந்த 41 பேரின் நினைவாக கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் நினைவுச் சின்னம் அமைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் கடந்த ஜூலை மாதம் கரூர் சென்ற போது அறிவித்திருந்தார்
Published : September 22, 2026 at 11:40 AM IST
சென்னை: செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த 41 பேரின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாளையொட்டி, அவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்த முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் செல்ல உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்தில் உயிரிழந்த 41 பேரின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாளையொட்டி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் வரும் செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூர் செல்ல உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அன்றைய தினம் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதுடன், அவர்களின் நினைவாக அமைக்கப்பட உள்ள நினைவுச் சின்னத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கரூர் சம்பவம்
கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூரில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் நடைபெற்ற பிரச்சார கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பான வழக்கை மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு விசாரித்து வருகிறது. இதனிடையே, உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட்டதுடன், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களைச் சேர்ந்த சிலருக்கு அரசு வேலை வழங்கும் நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு நீதிபதிகள் முன்பு விசாரணைக்கு வந்த போது, கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு அரசுப்பணி வழங்கிய அரசாணையை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனர். தொடர்ந்து அரசுப் பணி நியமனங்களை ரத்து செய்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது.
அஞ்சலி செலுத்த திட்டம்
இந்நிலையில், 41 பேரின் நினைவாக கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் நினைவுச் சின்னம் அமைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் கடந்த ஜூலை மாதம் கரூர் சென்ற போது அறிவித்திருந்தார். இதனிடையே மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.
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இந்த தேர்தலில் போட்டியிடும் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முதலமைச்சர் விஜய் 4 நாட்கள் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக வரும் செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி மதுராந்தகத்திலும், செப்டம்பர் 26ஆம் தேதி தாராபுரத்தில் பரப்புரை மேற்கொள்ளும் விஜய், அங்கிருந்து செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூர் செல்ல உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
அங்கு 41 பேரின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாளையொட்டி அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சியும், நினைவுச் சின்னத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பிறகு விஜய் 2வது முறையாக கரூர் செல்ல உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.