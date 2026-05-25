ETV Bharat / state

முதல்வர் விஜய்யின் பாணியே வேற; பிரஸ் மீட் கொடுக்காததற்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் புது விளக்கம்

8 மாதங்களாக கடுமையான உழைப்பினால் மருத்துவமனையில் தங்கி பரிசோதனை செய்துகொண்டதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
அமைச்சர் செங்கோட்டையன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 25, 2026 at 6:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் மற்றவர்களைப் போல தினசரி அறிக்கை வெளிவிடுவதையோ, விவாதிப்பதையோ தனது பாணியாகக் கொண்டிருப்பவர் இல்லை என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

​வருவாய் மற்றும் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், நேற்று கோவை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைக்கு பின்னர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார். அதனைத்தொடர்ந்து, கோவையில் இருந்து இன்று சென்னை திரும்பிய அவர், சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது அவர், ”கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் சம்பவம் நடந்த உடனே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பது மட்டுமன்றி, தொடர்ந்து அடுத்தகட்ட சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன" என கூறினார்.

தவெக ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது என்ற கருத்திற்கு பதிலளித்த அவர், “​ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு கருத்துக்கள் இருக்கலாம். ஆனால், இந்த ஆட்சி என்பது வெறும் ஐந்து ஆண்டு காலத்திற்கானது அல்ல. நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நிரந்தர முதலமைச்சராக இருப்பார்” என்று திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

​மேலும், முதலமைச்சர் செய்தியாளர்களை நேரடியாகச் சந்திப்பதில்லை என்ற விமர்சனத்திற்குப் பதிலளித்த அவர், ”முதலமைச்சர் மற்றவர்களைப் போல தினசரி அறிக்கை விடுவதையோ அல்லது விவாதிப்பதையோ தனது பாணியாகக் கொண்டிருக்கவில்லை. மக்களுக்கு எப்போது எது தேவையோ, அந்தத் தேவைகளையும் திட்டங்களையும் அவரே நேரடியாக மக்களுக்கு அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். தேவையான நேரத்தில் அவர் நிச்சயம் செய்தியாளர்களைச் சந்திப்பார்” என பதிலளித்தார்.

டாஸ்மாக் கடைகளில் கூடுதல் பணம் வசூலிக்கப்படுவது மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை நடவடிக்கைகள் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “அமைச்சர்கள் பொறுப்பேற்று மிகக் குறுகிய காலமே ஆகிறது. அதற்குள் நீண்ட காலமாக இருக்கும் பிரச்சனைகள் குறித்து இப்பொழுதே கேள்வி எழுப்புவது சரியாக இருக்காது. ஒவ்வொரு அமைச்சரும் இப்போதுதான் பொறுப்பேற்று, முதலமைச்சரின் அறிவுரைகளை ஏற்று பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். அதற்குள் இதுபோன்ற கேள்விகளை செய்தியாளர்கள் கேட்பது வேடிக்கையாக உள்ளது” எனக் கூறினார்.

அதற்கு முன்னர் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், 8 மாதங்களாக கடுமையான உழைத்தால் உடல் சோர்வு ஏற்பட்டது. இதனால் மருத்துவமனையில் தங்கி பரிசோதனை செய்துகொண்டதாகவும், அனைத்து பரிசோதனை முடிவுகளும் சரியாக உள்ளன என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்ததாகவும் கூறினார்.

அரசு மருத்துவமனையில் ஏன் சிகிச்சை பெற செல்லவில்லை என்ற கேள்விக்கு, "தான் சிகிச்சை பெற்ற மருத்துவமனை தமது உறவினரின் மருத்துவமனை என்றும், எப்போதும் அங்குதான் இலவசமாக சிகிச்சை பெற்று வருகிறேன்" என்றும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

CM VIJAY
MINISTER SENGOTTAIYAN PRESS MEET
அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
தவெக ஆட்சி
SENGOTTAIYAN ABOUT CM VIJAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.