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திமுக கொண்டுவந்த திட்டங்களை விரிவாக்கம் செய்யும் விரிவாக்க அலுவலர்தான் முதல்வர் விஜய் - ஆ.ராசா விமர்சனம்

ஆட்சியை இழந்த பிறகு ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு இவ்வளவு பேர் வந்து இருக்கிறார்கள் என்றால் இந்தியாவிலேயே அது திமுகவிற்குதான் என எம்.பி ஆ.ராசா தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக எம்.பி ஆ.ராசா - கோப்புப்படம்
திமுக எம்.பி ஆ.ராசா - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 2:02 PM IST

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தஞ்சாவூர்: திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கொண்டுவந்த திட்டங்களை விரிவாக்கம் செய்யும் திட்ட விரிவாக்க அலுவலராகதான் முதலமைச்சர் விஜய் செயல்படுகிறார் என திமுக எம்.பி ஆ.ராசா விமர்சித்துள்ளார்.

தஞ்சாவூர் மத்திய மாவட்ட திமுக சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பில் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.கருணாநிதியின் 103வது பிறந்தநாள் மற்றும் வாக்காளர்களுக்கு நன்றி அறிவிப்பு பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஆ.ராசா கலந்து கொண்டு தொண்டர்கள் மத்தியில் பேசினார்.

அப்போது பேசிய அவர், கடந்த திமுக ஆட்சியில் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கொண்டுவந்த திட்டங்களை விரிவாக்கம் செய்யும் திட்ட விரிவாக்க நபராகதான் தற்போது முதலமைச்சர் விஜய் செயல்படுகிறார் என விமர்சித்தார்.

இக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர், “திமுக ஆட்சி பொறுப்பில் இல்லை. ஆட்சியை இழந்த பிறகு ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு இவ்வளவு பேர் வந்து இருக்கிறார்கள் என்றால் இந்தியாவிலேயே வேறு எந்த கட்சிக்கு கிடையாது. விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம், பெண்களுக்கு சொத்துரிமை, எல்லா ஊர்களுக்கும் மின்சாரம், குடிநீர் வசதி, வேளாண் பல்கலைக்கழகம், கால்நடை பல்கலைக்கழகம் போன்றவற்றை கொண்டு வந்தவர் தலைவர் கருணாநிதி.

அவர் கொண்டு வந்த திட்டங்களை மத்திய அரசு கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் இன்னும் 20 ஆண்டுகள் ஆகும். அவ்வளவு சாதனைகளை புரிந்தவர்கள்” என மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதிக்கு புகழாரம் சூட்டினார்.

தொடர்ந்து முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து பேசிய அவர், ”கவர்ச்சி அரசியல், பொய் பேசுதல், பாட்டு பாடுதல், அரசியல் நாகரிகமற்ற பேச்சு போன்றவை எனக்கு தெரியாது. இதனையெல்லாம் செய்யும் ஒரு அநாகரிகமான மனிதன் ஆட்சி கட்டிலில் இருக்கிறார்.

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தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு புதிதாக செய்தது என்ன? திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சியில் இருந்தபோது கொண்டு வந்த திட்டங்களை விரிவாக்கம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார் இன்றைய முதலமைச்சர். இவர் முதலமைச்சர் இல்லை. திட்ட விரிவாக்க அலுவலர்தான்” என விமர்சித்தார்.

மேலும், “திமுக தீயசக்தி என்று சொல்கிறார் விஜய். காமராஜர், அண்ணா, ராஜாஜி இருந்த இடத்தில் ஒரு பொய்யர் முதலமைச்சராக இருக்கிறார். பார்ட்டி பண்டு என்று சொல்கிறார். எந்த பார்ட்டி என்று சொல்ல முதுகெலும்பு இல்லாதவர்” என கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்.

இக்கூட்டத்தில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பழநிமாணிக்கம், எம்.எல்.ஏக்கள் சந்திரசேகரன், வைத்திலிங்கம், முன்னாள் மேயர் ராமநாதன் உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

DMK MP A RAJA
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திமுக எம்பி ஆ ராசா விமர்சனம்
கருணாநிதி பிறந்தநாள் விழா
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