அடுத்தடுத்து புயல், மழை: 108 அவசரகால அழைப்பு மையத்தில் முதல்வர் விஜய் திடீர் 'விசிட்' - அதிகாரிகளுக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தல்
கூடுதலாக நூறு 108 ஆம்புலன்ஸ்களை உடனடியாக கொள்முதல் செய்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டார்.
Published : November 17, 2026 at 7:15 PM IST
சென்னை: அடுத்தடுத்து புயலும், கனமழையுமாக தமிழகத்தில் சீதாஷ்ண நிலை மாறி வரும் நிலையில், தமிழ்நாடு விபத்து மற்றும் அவசர மருத்துவ முன்னெடுப்புத் திட்டத்தின் 108 அவசரகால மருத்துவ உதவி அழைப்பு மையத்தை முதல்வர் ஜோசப் விஜய் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று சென்னை, டி.எம்.எஸ். வளாகத்தில் செயல்பட்டுவரும் 108 அவசரகால மருத்துவ உதவி அழைப்பு மையத்திற்கு (Emergency Response Call Centre) நேரில் சென்று அதன் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அவசரகால ஊர்திகள்
இந்த ஆய்வின்போது, பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் அனைத்து வகையான அவசர மருத்துவச் சூழல்களிலும் உதவுவதற்காக, தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் EMRI GHS அமைப்பால் இயக்கப்பட்டு வரும் பல்வேறு வகையான அவசரகால ஊர்திகளை முதல்வர் விஜய் நேரில் பார்வையிட்டார்.
மழைக்கான முன்னேற்பாடுகள் என்ன?
மேலும், எதிர்வரும் பருவமழைக் காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய வெள்ளம் போன்ற பேரிடர் சூழல்களில், அவசரகால மேலாண்மை சேவைகளை வழங்குவதற்காக 108 அவசரகால ஊர்தி சேவைகள் பிரிவு மேற்கொண்டுள்ள முன்னேற்பாடுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அலுவலர்களிடம் அவர் கேட்டறிந்தார்.
அவசரகால ஊர்திகளில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் மருத்துவ உபகரணங்கள், மீட்புக் கருவிகள், புயல் மற்றும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு வகையான உபகரணங்களையும் முதல்வர் பார்வையிட்டார்.
அத்துடன், 108 அவசரகால மருத்துவ உதவி அழைப்பு மைய நுழைவாயிலில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பயோமெட்ரிக் அணுகல் முறை, அழைப்பு மையத்திற்குள், ஜிபிஎஸ் நகர்வுகளின் அடிப்படையில் அழைப்பு மையத்திலிருந்து அவசரகால ஊர்திகளுக்கு சேவை ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் நடைமுறை ஆகியவற்றை சம்பந்தப்பட்ட அலுவலரிடம் முதல்வர் விஜய் கேட்டறிந்தார்.
108 மட்டுமல்ல 104, 14416 சேவைகளும் ஆய்வு
மேலும், '104' - சுகாதார உதவி எண், '14416- தொலைநிலை மனநலச் சேவை, '102' – பிரசவத்திற்குப் பின்னர் தாய்மார்களை வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்லும் சேவை, '155377' - இலவச அமரர் ஊர்தி சேவை போன்ற பிற துணை மருத்துவ சேவைகள் குறித்தும், இயற்கைப் பேரிடர் காலங்களில், தற்போதுள்ள சென்னை அவசரகால அழைப்பு சேவை மையத்திலிருந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள துணை அவரசகால அழைப்பு சேவை மையத்திற்குச் செயல்பாடுகளை மாற்றும் நடைமுறை குறித்தும் அலுவலர்களிடம் முதல்வர் கேட்டறிந்தார்.
அவசரகால மருத்துவ சேவைகளை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், தமிழ்நாடு விபத்து மற்றும் அவசர மருத்துவ முன்னெடுப்புத் திட்டத்தை (TAEI) மாநிலம் முழுவதும் 132 மையங்களில் அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், 38 அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் அவசர மருத்துவத்துறை (Emergency Department) தொடங்கப்பட்டு, CT Scan, MRI Scan போன்ற அதிநவீன உயர் சிகிச்சை உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டு, ஆறு மணிநேரத்திற்குள் அவசர மருத்துவ சிகிச்சை தேவைப்படும் நோயாளிகளுக்கு உரிய நேரத்தில் சிகிச்சை வழங்கப்படுகிறது.
இந்த அவசர மருத்துவத்துறை மற்றும் அதன் செயல்பாடுகள் குறித்தும் முதல்வர் விஜய் கேட்டறிந்ததோடு, அவசர மருத்துவ சேவைகளின் தரத்தை மேம்படுத்தி, உயிரிழப்புகளைக் குறைப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
கூடுதல் ஆம்புலன்ஸ்கள் - முதல்வர் உத்தரவு
108 அவசரகால ஊர்தி சேவையை மேலும் செம்மைப்படுத்தும் வகையில் கூடுதலாக நூறு எண்ணிக்கையிலான ‘108’ அவசரகால ஊர்திகள் கொள்முதல் செய்திட ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அந்த ஊர்திகளைக் கொள்முதல் செய்து விரைவாக மக்கள் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டுவர அலுவலர்களுக்கு முதல்வர் உத்தரவிட்டார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, முதல்வர் தலைமையில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.