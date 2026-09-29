இடைத்தேர்தல் அறிவிப்புக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்க வேண்டும் - முதல்வர் விஜய் தரப்பு வாதம்
4 ஆண்டுகள் தேர்தல் வழக்கை விசாரித்தால் அந்த தொகுதி மக்களின் நிலமை என்ன ஆகும்? என்பதை நீதிமன்றம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர் விஜயபாஸ்கர் தரப்பில் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : September 29, 2026 at 6:20 PM IST
சென்னை: தேர்தலால் பாதிக்கப்படாத ஒருவர் தொடர்ந்த வழக்கில், இடைத்தேர்தல் அறிவிப்புக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் உள்ள நிலையில், எம்.எல்.ஏ.க்கள் ராஜிநாமா செய்த திருச்சி கிழக்கு, பெருந்துறை, கரூர், விராலிமலை மற்றும் அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய 5 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கத் தடை விதிக்கக் கோரி திருநெல்வேலியை சேர்ந்த வெங்கடாசலபதி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் போது இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றால், தேர்தல் வழக்கில் வெற்றி பெறுபவரும், இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர் என இரு உறுப்பினர்கள் ஒரே தொகுதிக்கு செயல்படுவது ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமானது என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதனால், தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் போது இடைத்தேர்தல் நடத்த அறிவிப்பு வெளியிடக்கூடாது என தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட்டது.
இந்த வழக்கு இறுதி விசாரணைக்காக தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் மாசிலாமாணி, “234 தொகுதிகளில் 4,023 வேட்பாளர்கள் தேர்தலில் போட்டியிட்டனர். கரூரில் அதிகபட்சமாக 80 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டுள்ளனர். சராசரியாக ஒரு தொகுதிக்கு 6 உறுப்பினர்கள் வீதம் போட்டியிட்டுள்ளனர்.
அதனால், ஒரு தொகுதியில் 2 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டிருந்தால் மட்டுமே தேர்தல் வழக்கு நிலைக்கத்தக்கது. அதிகமாக வேட்பாளர்கள் ஒரே தொகுதியில் போட்டியிட்டிருந்தால் தேர்தல் வழக்கு நிலைக்கத்தக்கது இல்லை. இந்த வழக்கு தொடர்ந்த மனுதாரர் வெங்கடாசாலபதி, எந்த தொகுதியிலும் வேட்பாளர் கிடையாது. இடைத்தேர்தலிலும் போட்டியிடவில்லை என்பதால், வழக்கைத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்” என கேட்டுக் கொண்டார்.
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தொடர்ந்து முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர் விஜயபாஸ்கர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், “தேர்தல் வழக்கு தொடர குறைந்தது சம்மந்தப்பட்ட தொகுதியில் வாக்காளராக இருந்திருக்க வேண்டும் அல்லது ஏதாவது ஒரு தொகுதியிலாவது வேட்பாளராக இருந்திருக்க வேண்டும்.
குறிப்பிட்ட 5 தொகுதி உறுப்பினர்களும் ராஜிநாமா செய்த பிறகு தான் இந்த தேர்தல் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. 4 ஆண்டுகள் தேர்தல் வழக்கை விசாரித்தால் அந்த தொகுதி மக்களின் நிலைமை என்ன ஆகும்? என்பதை நீதிமன்றம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
சஞ்சீவய்யா வழக்கில், ஒரு தொகுதியில் இரு வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டிருந்தால் மட்டுமே தேர்தல் வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்தது. இல்லையென்றால் தோல்வியடைந்த அனைத்து வேட்பாளர்களும் தேர்தல் வழக்கு தொடர ஆரம்பித்து விடுவார்கள் என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளது” என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து, தேர்தல் ஆணையம் தரப்பு வாதத்திற்காக விசாரணையை நீதிபதிகள் நாளைய தினத்திற்கு (செப்.30) ஒத்தி வைத்தனர்.