ETV Bharat / state

சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான 2 நாள் புத்தாக்க பயிற்சி - துவக்கி வைத்தார் முதல்வர் விஜய்

சட்டப்பேரவை அவையின் வாயிலாக உறுப்பினர்கள் எழுப்பும் குரல், அரசுக்கும், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் அமைய வேண்டும் என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான புத்தாக்க பயிற்சியை முதல்வர் விஜய் துவக்கி வைத்தார்
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான புத்தாக்க பயிற்சியை முதல்வர் விஜய் துவக்கி வைத்தார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 1:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: இரண்டு நாட்கள் நடைபெறுகிற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான புத்தாக்க பயிற்சியை முதலமைச்சர் விஜய் துவக்கி வைத்தார்.

17வது சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் இன்று மற்றும் நாளை ஆகிய இரண்டு நாட்கள் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.30 மணி வரை புத்தாக்க பயிற்சி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெறுகிறது.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இந்த புத்தாக்க பயிற்சியை குத்து விளக்கு ஏற்றி துவக்கி வைத்தார். சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பேரவையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள், சட்டமன்ற உறுப்பினராக செயல்படும் அடையாளம், சட்டமன்ற பேரவை விதிகள் மற்றும் நடைமுறைகள் குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. சட்டப்பேரவை செயலாளர், துறை சார்ந்த அரசு துறைச் செயலாளர்கள், முன்னாள் சட்டப்பேரவை செயலாளர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற நடைமுறைகளை பற்றி நன்கு அறிந்த வல்லுநர்கள் கலந்துகொண்டு எம்.எல்.ஏக்களுக்கு புத்தாக்க பயிற்சி அளித்து வருகின்றனர்.

இந்த புத்தாக்க பயிற்சியில் பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர், “வரும் நாட்களில் சட்டப்பேரவையில் நீங்கள் எவ்வாறு நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்து எதிர்க்கட்சியினர், ஆளும்கட்சியினர் என அனைவருக்கும் பயிற்சி அளிக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். பல அனுபவமிக்கவர்களை அழைத்து அவர்களின் கருத்துகளைப் பகிர வைத்துள்ளோம். ஏற்கனவே பேரவையில் அனுபவம் பெற்றவர்களுக்கும், புதிதாக வந்தவர்களுக்கும் இந்த பயிற்சி அவசியம். அந்த தேவையை நிறைவேற்றும் வகையில் தான் இந்த இரண்டு நாள் சிறப்பு பயிற்சி முகாம் நடத்தப்படுகிறது.

அவையில் நடந்துகொள்ளும் விதம், நடவடிக்கைகளில் எவ்வாறு பங்கேற்பது, எதைப் பேச வேண்டும், எதைப் பேசக்கூடாது, என்ன பேசினால் அவையிலும் வெளியிலும் பாராட்டப்படுவீர்கள், எதைப் பேசினால் மக்கள் உங்களை எந்தக் கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பார்கள் என்பன உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து முறையான பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. காலை 10.00 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 5.30 மணி வரை இந்தப் பயிற்சி நடைபெறும்.

இந்த அவையின் வாயிலாக நீங்கள் எழுப்பும் குரல், அரசுக்கும், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் அமைய வேண்டும். அவையில் தயக்கமின்றி பேசுங்கள். எதைச் சொல்ல வேண்டும், எதை எப்படிச் சொல்ல வேண்டும், எதைச் சொல்லக்கூடாது என்பதைக் கற்றுக்கொடுக்க பல அனுபவமிக்கவர்கள் வந்துள்ளனர்.

இரண்டு விஷயங்களை முன்வைக்க விரும்புகிறேன். 1972-ஆம் ஆண்டு அதிமுக தொடங்கப்பட்டபோது, எம்.ஜி.ஆருக்கு எதிராக சட்டமன்றத்தில் என்ன நடந்தது என்பது தெரியும். அந்த வரலாற்றை சிந்தித்துப் பாருங்கள். எம்.ஜி.ஆரைப் பற்றி மக்கள் மத்தியில் இருந்த கருத்துகள், பின்னர் எவ்வாறு மாற்றமடைந்தது. ‘இவர்தான் வர வேண்டும்’ என்ற முடிவிற்கு மக்கள் வந்தார்கள் என்பதற்கு சட்டமன்ற சம்பவங்களே முக்கிய காரணமாக அமைந்தன.

அதேபோல், 1989-ஆம் ஆண்டு பட்ஜெட் உரை வாசிக்கப்பட்ட போது, அப்போதைய முதலமைச்சர் கருணாநிதிக்கும், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஜெயலலிதாவுக்கும் இடையே சர்ச்சைக்குரிய நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன. அந்த விவரங்கள் அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டது, மேலும் அந்தச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு ஜெயலலிதா தாக்கப்பட்டதாக வெளியான செய்திகள் ஆகியவை இன்றளவும் மக்கள் நினைவில் நீங்காமல் உள்ளன.

இதையும் படிங்க: கூட்டுறவு வங்கிகளில் ரூ. 75,000 வரை பெற்ற பயிர்க்கடன் முழு தள்ளுபடி - முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு

அந்த நிகழ்வுக்குப் பிறகு தமிழ்நாட்டு அரசியலில் என்ன நடந்தது என்பதையும் சிந்தித்துப் பாருங்கள். ஒரு நிகழ்வு, ஒரு சம்பவம், ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும். ஒரு கட்சிக்கு எதிராக மக்களின் மனநிலையைத் திருப்பியதில் சட்டமன்றத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்வே காரணமாக அமைந்தது என்பதை நான் நினைவில் வைத்திருக்கிறேன். அனைத்து கட்சிகளையும் சேர்ந்த உறுப்பினர்களை இந்த நிகழ்விற்கு அழைத்திருக்கிறோம். அனைவரும் வந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன்” என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

CM VIJAY
MLA ORIENTATION PROGRAM
எம் எல் ஏ புத்தாக்க பயிற்சி
முதல்வர் விஜய்
TAMILNADU MLA ORIENTATION PROGRAM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.