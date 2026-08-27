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உலகின் முதல் நுண்துளை கருவிழி சீரமைப்பு மையம்: சென்னையில் தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர் விஜய்

என் கண்ணுக்கு ஒளி கொடுத்தவர்களையும், இந்த தமிழ்நாட்டிற்கு ஒளி கொடுத்தவரையும் ஒருசேர பார்க்க முடிந்தது என 'பின்ஹோல் சர்ஜரி' சிகிச்சை பெற்று குணமான தாமரை குணசேகரன் கூறினார்.

மருத்துவமனை நிகழ்வில் முதலமைச்சர் விஜய்
மருத்துவமனை நிகழ்வில் முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 11:02 PM IST

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சென்னை: சென்னையில் உலகின் முதல் நுண்துளை கருவிழி சீரமைப்பு மையத்தை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தொடங்கி வைத்தார்.

சென்னை ஆழ்வார்பேட்டை டி.டி.கே சாலையில் உள்ள புகழ்பெற்ற டாக்டர் அகர்வால்ஸ் கண் மருத்துவமனையில் உலகின் முதல் 'பின்ஹோல் பியூபில்லோபிளாஸ்டி' மையத்தை முதலமைச்சர் விஜய் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

டாக்டர் அமர் அகர்வால், டாக்டர் மனோஜ் சுத்ரி உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர். சிக்கலான கருவிழிப் பாதிப்புகளுக்கு ஆளான நோயாளிகளுக்கு, திசுக்களைப் பாதுகாக்கும் அதிநவீன தீர்வுகளை வழங்கும் பயணத்தில் இது முக்கிய மைல்கல்லாகும்.

டாக்டர் அமர் அகர்வாலால் உருவாக்கப்பட்ட நுண்ணிய அறுவை சிகிச்சை நுட்பமான 'பின்ஹோல் பியூபில்லோபிளாஸ்டி' (PPP) சிகிச்சைக்கு இம்மையம் பிரத்தியேகமாகச் செயல்படும். கருவிழித் தழும்புகள், சீரற்ற கருவிழிகள், அதிகப்படியான கருவிழிப் பிறழ்வுகள், அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிந்தைய சில பார்வைக் கோளாறுகள் கொண்ட குறிப்பிட்ட நோயாளிகளின் பார்வைத்திறனை மேம்படுத்துவதே இம்மையத்தின் இலக்காகும்.

இயற்கையான கருவிழியைப் பாதுகாத்து, சிக்கலான கருவிழிப் பிரச்சினைகள் உள்ளவர்களுக்குப் பயனுள்ள பார்வையை மீட்டெடுப்பது என்ற சவாலுக்கு இந்த அதிநவீன மையம் சிறந்த தீர்வாக அமையும்.

கருவிழியை மாற்றுவதற்குப் பதிலாக. கண் பார்வையில் துல்லியமாக மையப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சிறிய துளையை உருவாக்குவதன் மூலம் கண்ணின் ஒளியியல் அமைப்பை PPP மாற்றியமைக்கிறது. இச்சிறிய துளையானது சிறந்த முறையில் குவியப்படுத்தப்பட்ட மையக் கதிர்களை விழித்திரையை அடையச் செய்கிறது. இந்த 'பின்ஹோல்' விளைவு அதிகப்படியான ஒளியியல் பிறழ்வுகளின் தாக்கத்தைக் குறைத்து, பார்வையின் தரத்தை மிகவும் மேம்படுத்துகிறது.

உலகளவில் இதனால் இச்சிகிச்சை முறைக்குத் தானமாகப் பெறப்படும் கருவிழித் திசுக்கள் காணப்படுகின்ற கருவிழிக் தேவையில்லை; கொடையாளர்களின் பற்றாக்குறையைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது இது மிகவும் பொருத்தமான மாற்றுத்தீர்வாக அமைகிறது. கருவிழி மாற்று அறுவைசிகிச்சை மற்றும் கண் வங்கிகள் குறித்த முக்கியச் சர்வதேச ஆய்வின்படி, உலகளவில் சுமார் 1.27 கோடி மக்கள் கருவிழி மாற்று சிகிச்சைக்காகக் காத்திருக்கின்றனர்.

அதைத்தொடர்ந்து நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் டாக்டர் அகர்வால்ஸ் கண் மருத்துவமனையின் தலைவர் பேராசிரியர் டாக்டர் அமர் அகர்வால் பேசுகையில்,PPP மையத்தைத் தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர் விஜய்க்கு மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பிரத்தியேகமான பின்ஹோல் பியூபில்லோபிளாஸ்டி மையத்தின் திறப்பு விழாவானது ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லாகும்.

ஏனெனில், இந்த புதுமையான முறையை பரவலாகப் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவருவதை இது எளிதாக்கும். விரிவான கருவிழிப் பரிசோதனை, ஒளியியல் மதிப்பீடு முதல் அறுவை சிகிச்சை மற்றும் நீண்டகால கண்காணிப்பது முடிவுகளைக் வரை, கட்டமைக்கப்பட்ட வழிமுறையை உருவாக்க இந்த மையம் உதவுகிறது. இச்சிகிச்சைக்குப் பொருத்தமான நோயாளிகளை எவ்வாறு கண்டறிவது என்பதை கண் மருத்துவர்களுக்கு கற்பிப்பதற்கான தளமாகவும் மையம் சேவையாற்றும் என்று கூறினார்.

‘பின்னர், பேசிய விட்ரியோ- ரெட்டினல் சேவை பிரிவு இயக்குநர் டாக்டர் மனோஜ் கத்ரி கூறுகையில்,ஒரு கண்டுபிடிப்பானது வெறும் அறிவியல் சிந்தனையாக மட்டுமில்லாமல், நோயாளியின் அன்றாட வாழ்க்கையை மேம்பட மாற்றும் தீர்வாக மாறும்போதுதான் அது பயனளிப்பதாக உண்மையான அர்த்தத்தைப் பெறுகிறது.

முதலமைச்சர் அவர்கள் இத்திறப்பு விழாவில் கலந்துகொண்டது இக்குறிக்கோளை மேலும் முன்னெடுத்துச் செல்ல உதவும். இந்தச் சிறப்பான கண்டுபிடிப்பு, உலகளவில் மில்லியன் கணக்கான நோயாளிகளுக்கு பார்வையை மீட்டுத்தருவதில் பெரும் பங்காற்றும் என உறுதியாக நம்புகிறோம் என்றார்.

பின்னர், சிகிச்சை பெற்ற தாமரை குணசேகரன் பேசுகையில், 2023-ல் என் கண்ணில் நான் காண்டாக்ட் லென்ஸ் போட்டதன் மூலமாக எனது கண் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி பாதிக்கப்பட்டது. என் கண்ணுக்கு சில மருந்துகள் போட சொன்னார்கள் அதனை நான் தவிர்த்து விட்டேன். அதனால் என் கண் மிகவும் மோசமான நிலையை அடைந்தது.

நான் 2023ல் சிகிச்சை பெற்ற கிளினிக் என்னை வேறொரு கிளினிக்கு சென்று சிகிச்சை சிகிச்சை பெறுமாறு அறிவுறுத்தினார்கள். அங்கு சென்றபோது என் கார்னியா வெண்ணெயை போன்று உருகி வருகிறது என்று சொன்னார்கள். உங்களுக்கு இனிமேல் கண் தெரியாது என்றும் தெரிவித்தார்கள்.

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அதன்பின், டாக்டர் அகர்வால் கண் மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டும் என முடிவெடுத்தேன். அது கொரோனா காலம், அங்கு இருந்த மருத்துவர்கள் என் கண்ணை பார்த்துவிட்டு ரொம்பவும் கிரிட்டிக்கல் ஆன நிலையில் உள்ளது என்று தெரிவித்தார்கள். கண்ணுக்கு மருந்து போட்டு பாப்போம் என்று கூறினார்கள். தினமும் என் கண்ணுக்கு மருந்து போடுவார்கள். பின்னர் என் கண்ணை இன்பெக்ஷனில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொடுத்தார்கள்.

அங்கிருந்த மருத்துவர்கள் எல்லாரும் என்னை கஷ்டப்படாமல் பார்த்துக் கொண்டார்கள். பின்ஹோல் சர்ஜரி பற்றி என்னிடம் கூறினார்கள். 2026 இல் பின்ஹோல் சர்ஜரி செய்து முடித்தார்கள். காலையில் சர்ஜரி தொடங்கப்பட்டு மதியம் என் கண் பார்வை எனக்கு திரும்ப கிடைத்தது.

முதல்வர் விஜய் என்னை நேரில் சந்தித்து என் கையைப் பிடித்துக் கொண்டு இப்போது எப்படி உள்ளது மற்றும் சர்ஜரி சம்பந்தமாக கேட்டு தெரிந்து கொண்டார். என் கண்ணுக்கு ஒளி கொடுத்தவர்களையும் இந்த தமிழ்நாட்டிற்கு ஒளி கொடுத்தவரையும் ஒருசேர பார்க்க முடிந்தது. மிடில் கிளாஸில் உள்ளவங்க இந்த சர்ஜரி செய்யலாமா என்று செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, நானும் மிடில் கிளாஸ் தான் என்னால் செய்ய முடிந்தது என்று கூறினார்.

TAGGED:

PINHOLE PUPILLOPLASTY
CM VIJAY
முதலமைச்சர் விஜய்
நுண்துளை கருவிழி சீரமைப்பு
CM VIJAY INAUGURATES PPP CENTER

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