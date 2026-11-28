திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம் - தலைமைச் செயலாளர், டிஜிபியுடன் முதல்வர் விஜய் அவசர ஆலோசனை
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் இன்று தீபம் ஏற்றப்படுவதையொட்டி அங்கு பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. இரவோடு இரவாக அங்கு 130 சி.ஆர்.பி.எஃப் வீரர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
Published : November 28, 2026 at 7:27 AM IST
சென்னை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தூணில் இன்று தீபம் ஏற்ற வேண்டுமென்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்த நிலையில், தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் டிஜிபியுடன் முதலமைச்சர் விஜய் அவசர ஆலோசனை நடத்தினார்.
கார்த்திகை தீபத்தை முன்னிட்டு, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்கா அருகேயுள்ள பழமையான கல் தூணில் இந்த ஆண்டு ஒருமுறை மட்டும் தீபம் ஏற்ற உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது. இருப்பினும், கடந்த நவம்பர் 24ஆம் தேதி அந்தத் தூணில் தீபம் ஏற்றப்படவில்லை.
இதனைத் தொடர்ந்து, உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தாதது தொடர்பாக தமிழக அரசுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கானது நேற்று (நவம்பர் 27) உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்த நிலையில், இன்று (நவம்பர் 28) மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற மீண்டும் உத்தரவிட்டது. மேலும், உத்தரவைச் செயல்படுத்துவதைக் கண்காணிக்க உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதிகள் அடங்கிய குழுவையும் நியமித்தது.
அதுமட்டுமல்லாமல், தர்காவிலிருந்து 50 மீட்டர் சுற்றளவுக்கு அப்பால் மலையில் வேறு எந்த இடத்திலும் தீபம் ஏற்றலாம் என்றும், தீபம் ஏற்றும் நிகழ்வில் அனைத்து பக்தர்களையும் அனுமதிக்கலாம் என்றும் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
அதோடு, திருப்பரங்குன்றம் மலைப்பகுதியில் உள்ள கோயில் மற்றும் தர்காவுக்கு மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு பக்தர்களை அனுமதிக்கலாம் என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளது. கோயிலையும் தர்காவையும் வேறுபடுத்தும் வகையில் வேலி அமைக்கவும் அனுமதி அளித்துள்ளது.
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இந்த சூழலில், உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு வெளியான சில மணி நேரத்துக்குள் சென்னை பொதிகை வளாகத்தில் உள்ள பாமணி இல்லத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் அவசர ஆலோசனை நடத்தினார். இதில் தலைமைச் செயலாளர் சாய் குமார், டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால், அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண் உள்ளிட்ட முக்கிய அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவைச் செயல்படுத்தும்போது ஏற்படக்கூடிய சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சினைகள், உத்தரவைச் செயல்படுத்தத் தவறினால் ஏற்படக்கூடிய சட்டரீதியான விளைவுகள் மற்றும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து இந்தக் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் இன்று தீபம் ஏற்றப்படுவதையொட்டி அங்கு பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. இரவோடு இரவாக அங்கு 130 சி.ஆர்.பி.எஃப் வீரர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.