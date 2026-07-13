பள்ளிக்கல்வித்துறை செயல்பாடுகள் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை
தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட்டில் பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கான புதிய திட்டங்கள் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : July 13, 2026 at 3:32 PM IST
சென்னை: பள்ளிக்கல்வித்துறை செயல்பாடுகள் குறித்து அமைச்சர்கள், அதிகாரிகளிடம் முதலமைச்சர் விஜய் கேட்டறிந்தார்.
தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் பள்ளிக்கல்வித்துறையின் திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் இன்று (ஜூலை 13) நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன், தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் மற்றும் துறைச் சார்ந்த அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கூட்டத்தில் பட்ஜெட்டில் இடம்பெற புதிய திட்டங்கள் மற்றும் அறிவிப்புகள் குறித்தும் தமிழ்நாட்டில் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் நியமனத்தில் TET (Teacher Eligibility Test) தேர்வை கட்டாயமாக்குவது தொடர்பாகவும், ஏற்கனவே TET தேர்வில் தேர்ச்சிப் பெற்றவர்கள் மற்றும் TET தேர்வு எழுதாமல் பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் தொடர்பாகவும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அரசுப் பள்ளிகளின் கல்வித்தரத்தை மேலும் உயர்த்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாகவும், அரசு பள்ளிகளில் 6 முதல் 12- ஆம் வகுப்பு வரை செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence - AI) மற்றும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பாடங்களை அறிமுகப்படுத்துவது குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. 2031- ஆம் ஆண்டுக்குள் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து அரசுப் பள்ளிகளையும் ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகளாக மாற்றும் திட்டம் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாகவும், ஆசிரியர்களின் திறன் மேம்பாட்டிற்காக ஆண்டுதோறும் பயிற்சி அளிக்கும் திட்டம் மற்றும் தகுதியான ஆசிரியர்களை பள்ளிகளுக்கு நியமிக்கும் நடைமுறைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையில் இன்று (13.7.2026) தலைமைச் செயலகத்தில், பள்ளிக்கல்வித் துறையின் திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.#CMJosephVijay pic.twitter.com/o2EN9elP2N— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) July 13, 2026
பள்ளி கட்டிடங்கள், பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு செய்யப்பட்டுள்ள வசதிகள், மாணவ, மாணவிகளின் கற்றல் திறன், கற்றல் திறனை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதனிடையே, தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தின் தலைவராக லயோலா மணியை நியமனம் செய்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், இதற்கான ஆணையை முதலமைச்சரிடம் லயோலா மணி நேரில் பெற்றுக் கொண்டார். இந்நிகழ்வின் போது, பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் உடனிருந்தார்.
தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இம்மாதம் இறுதியில் நடைபெறவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய திட்டங்கள் மற்றும் ஏற்கனவே செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களின் நிலை குறித்து முதலமைச்சர் விஜய், நாள்தோறும் துறை வாரியாக அமைச்சர்கள், அதிகாரிகளுடன் ஆய்வுக் கூட்டத்தை நடத்தி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.