தமிழகம் முழுவதும் வரவுள்ள உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் என்னென்ன? முதலமைச்சர் விஜய் முக்கிய ஆலோசனை
பொதுப்பணித்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பாரம்பரிய கட்டிடங்களை பாதுகாப்பது; புனரமைப்பது தொடர்பாகவும், வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கட்டிடங்களை மேம்படுத்துவது தொடர்பாகவும் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
Published : July 13, 2026 at 5:56 PM IST
சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் வரவுள்ள புதிய சாலைகள், மேம்பாலங்கள் உள்ளிட்ட உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் தொடர்பாக பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை நடத்தியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மேலும், தற்போது நடைபெற்று வரும் உள்கட்டமைப்பு திட்டப் பணிகள் துரிதமாகவும், எந்தவித தடங்கல் இன்றியும் நடைபெற வேண்டும் எனவும் முதலமைச்சர் விஜய் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இம்மாத இறுதியில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்கள், ஒதுக்க வேண்டிய நிதி உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய், பல்வேறு துறை அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.
வரும் 22ஆம் தேதி வரை முதலமைச்சர் விஜய் இந்த ஆலோசனையில் ஈடுபடுவார் எனக் கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில், பொதுப்பணித்துறை தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, துறைச் செயலாளர்கள், உயரதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டணத்தின் போது, பொதுப்பணித்துறையின் தற்போதைய செயல்பாடுகள், நடைபெற்று வரும் திட்டங்கள், எதிர்கால வளர்ச்சித் திட்டங்கள் குறித்து முதலமைச்சரிடம் அமைச்சரும், அதிகாரிகளும் விளக்கம் அளித்தனர்.
பொதுப்பணித்துறையின் ஓராண்டு, மூன்றாமாண்டு மற்றும் ஐந்தாண்டு கால செயல்திட்டங்கள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாகவும், அவற்றை செயல்படுத்துவதற்கான திட்டமிடல், முன்னுரிமைப் பணிகள் தொடர்பாக அதிகாரிகள் முதலமைச்சரிடம் விளக்கமளித்தாகவும் கூறப்படுகிறது.
மேலும், பொதுப்பணித்துறையின் மூலம் புதிய கட்டடங்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை உருவாக்குவது தொடர்பாகவும் முதலமைச்சர் விஜய் விரிவான ஆலோசனையில் பேசப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது .
அதேபோல, தற்போது நடந்து வரும் உள்கட்டமைப்பு திட்டப் பணிகள் விரைவாக நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தியதாக தெரிகிறது.
குறிப்பாக, பொதுப்பணித்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பாரம்பரிய கட்டிடங்களை பாதுகாப்பது; புனரமைப்பது; சீரமைப்பது தொடர்பாக முதலமைச்சர் விரிவாக ஆய்வு செய்ததாக உயரதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அதேபோல, நினைவகங்கள், மணிமண்டபங்கள் உள்ளிட்ட வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கட்டிடங்களை பாதுகாத்து மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகவும் முதலமைச்சர் விஜய் முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது.
அத்துடன், அரசுக் கட்டடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பராமரிப்புப் பணிகள், பல்வேறு முக்கிய கட்டுமானத் திட்டங்களின் தற்போதைய நிலை, விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ள புதிய திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களும் ஆய்வுக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது .