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வடகிழக்குப் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை: முதல்வர் விஜய், அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு

அறுந்து விழக் கூடிய நிலையில் உள்ள மின் கம்பிகள், பலவீனமான மின் கம்பங்கள் ஆகியவற்றை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடந்த ஆய்வுக் கூட்டம்
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடந்த ஆய்வுக் கூட்டம் (TNDIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 5:27 PM IST

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சென்னை: வடகிழக்குப் பருவ மழை தொடங்கவுள்ள நிலையில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது.

அப்போது, சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், கடலூர், விழுப்புரம் மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

சென்னை மாநகராட்சியின் அனைத்து மண்டலங்களுக்கும், வடகிழக்குப் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கைப் பணிகளை ஒருங்கிணைந்து மேற்கொள்ள ஏதுவாக, அமைச்சர்கள் தலைமையில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கூட்டத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், கடந்த பருவமழைக் காலங்களில் வெள்ளம் பாதித்த இடங்கள் மற்றும் ஏனைய பகுதிகளில் நடைபெறும் பணிகளை அமைச்சர்கள் குழு வாரம் இரு முறையாவது ஆய்வு செய்து, பருவ மழையை எதிர் கொள்ளும் வகையில் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். ஆய்வின் போது கண்டறியப்பட்ட குறைபாடுகளை களைந்திடும் வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார்.

மேலும், அனைத்து மாவட்டங்களிலும், அனைத்துத் துறை அதிகாரிகளை கொண்ட ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டம் நடத்தப்பட வேண்டும். சென்னையை பொறுத்த வரை, மாநகராட்சி நிர்வாகம், சென்னை குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியம், காவல்துறை, தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணிகள் துறை, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை, மீன்வளத்துறை மற்றும் மின்சார வாரியம், மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் ஆகியவை ஒருங்கிணைந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

மழைநீர் விரைவாக வெளியேறும் வகையில் நீர்நிலைகளில் ஆகாயத்தாமரை அகற்றப்படுவதோடு, கால்வாய்கள் மற்றும் மழைநீர் வடிகால்களைத் தூர் வாருவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்பாக நிறைவுபெறாமல் இருக்கும் குடிநீர், கழிவுநீர் கால்வாய்கள் மற்றும் சாலைப் பணிகளை உடனடியாக முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார்.

அதே போல, அறுந்து விழக் கூடிய நிலையில் உள்ள மின் கம்பிகள், பலவீனமான மின் கம்பங்கள் ஆகியவற்றை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும். மழைக் காலங்களில் மின் கம்பிகளால் எவ்வித உயிர்சேதமும் ஏற்படாத வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

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கடந்த காலங்களில் வெள்ளநீர் அதிகம் தேங்கிய பகுதிகளை நேரில் ஆய்வு செய்து, தற்போது தண்ணீர் தேங்காதவாறு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வெள்ள நீரை உடனடியாக வெளியேற்ற மின்மோட்டார்கள், மற்றும் சாலைகளில் விழுந்த மரங்களை அப்புறப்படுத்த மின் ரம்பங்கள், பேக்ஹோ லோடர் போன்றவற்றையும், மழைநீர் தேங்கும் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் உள்ள மக்களை பாதுகாப்பாக வெளியேற்றும் வகையில் படகுகளையும், தயார்நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்பவர்களை பாதுகாப்பாகத் தங்கவைப்பதற்கு ஏதுவாக சமூக நலக்கூடங்கள், பள்ளிகள் ஆகியவற்றைத் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். முகாம்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உணவு மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கிடும் வகையில் சமுதாய உணவுக் கூடங்கள் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தினார்.

இந்த கூட்டத்தில், அமைச்சர்கள் என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன், டி.கே. பிரபு, விஜய் பாலாஜி, விக்னேஷ், சரத்குமார், ரமேஷ், குமார், லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார், துறைச் செயலாளர்கள், அரசு மற்றும் காவல் துறை உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர். மேலும், காணொலிக் காட்சி வாயிலாக சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், கடலூர், விழுப்புரம் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களின் ஆட்சியர்களும் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

வடகிழக்குப் பருவமழை
முதலமைச்சர் விஜய்
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NORTHEAST MONSOON PRECAUTION
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