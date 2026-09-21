'ஜெம்' வீரமணி வழக்கில் யாரையும் விடக்கூடாது - முதல்வரிடம் இருந்து காவல் துறைக்கு பறந்த உத்தரவு
கடந்த வாரம் காவல் துறை உயரதிகாரிகளை நேரில் அழைத்து இந்த வழக்கு தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்திய முதலமைச்சர், விசாரணையின் தற்போதைய நிலவரம் குறித்து கேட்டறிந்ததாக கூறப்படுகிறது.
Published : September 21, 2026 at 4:09 PM IST
சென்னை: ஜெம் கிரானைட்ஸ் அதிபர் வீரமணி கைது செய்யப்பட்ட வழக்கில் தொடர்புடைய ஒருவரையும் விடக் கூடாது என முதலமைச்சர் விஜய் கூறியுள்ளதாகவும், அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணையை தீவிரப்படுத்த காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் ஜெம் கிரானைட் தொழிலதிபர் வீரமணிக்கு சொந்தமான விருந்தினர் இல்லத்தில் சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை நடந்ததாக கூறப்படும் வழக்கு கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் வீடியோ ஆதாரத்துடன் அளிக்கப்பட்ட புகாரின் மூலம் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. சமூக ஆர்வலர் ஒருவரிடம் அடையாளம் தெரியாத நபர் வழங்கிய பென் ட்ரைவில் இடம் பெற்றிருந்த வீடியோ காட்சிகளின் அடிப்படையில் பாலியல் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர்.
ஆரம்பகட்ட விசாரணையில், வீடியோவில் இடம் பெற்றிருந்த சிறுமியை அடையாளம் காண முடியாததால் சம்பவம் தொடர்பான வழக்கை முடிப்பதற்கான அறிக்கை சிறப்பு போக்சோ நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த அறிக்கையை ஏற்க மறுத்த நீதிமன்றம், வழக்கில் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து சிறப்புக் குழு அமைக்கப்பட்டு வழக்கின் மறுவிசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டதாக காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். விசாரணையில் வீடியோவில் இடம் பெற்றிருந்தவர் 84 வயதான ஜெம் கிரானைட் அதிபர் வீரமணி என்பது தெரிய வந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து வீரமணி அவருடன் தொடர்புடைய சாந்தி மற்றும் அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்கன் ஆகிய 3 பேர் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கைது செய்யப்பட்ட வீரமணி உள்ளிட்டோரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் வீரமணியை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்தவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. வழக்கில் கிடைத்த ஆவணங்கள், மின்னணு ஆதாரங்கள், வீடியோ காட்சிகள் மற்றும் இதுவரை கிடைத்துள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் விசாரணையை விரிவுபடுத்தி இருப்பதாக காவல் துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, இதே வழக்குடன் தொடர்புடையதாக 7 பேரை போலீசார் அடையாளம் கண்டு நீதிமன்றம் மூலம் அவர்களிடமும் வாக்குமூலங்களை பதிவு செய்துள்ளனர். சம்பவங்கள் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் காலகட்டம், அப்போது அவர்களின் வயது, வழக்கிலுள்ள ஆதாரங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
மேலும் இந்த வழக்கில் இதுவரை வெளிவராத தகவல்கள் உள்ளனவா? வேறு யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா? சம்பவங்களுக்கு பின்னால் வேறு நபர்கள் உதவி செய்துள்ளனரா? என்பன குறித்தும் விசாரணை நடத்தி வருவதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். வீடியோவில் இடம் பெற்றுள்ளவர்களை அடையாளம் காணவும், வழக்கில் தொடர்புடையவர்களை கண்டறியவும் பெண் காவல் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் அடங்கிய தனிப்படையினரும் விசாரணையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் கூறினர்.
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இந்த நிலையில் வழக்கின் விசாரணையை மேலும் துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கடந்த வாரம் காவல் துறை உயரதிகாரிகளை நேரில் அழைத்து இந்த வழக்கு தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்திய முதலமைச்சர், விசாரணையின் தற்போதைய நிலவரம் குறித்து கேட்டறிந்ததாக கூறப்படுகிறது.
தொடர்ந்து வீரமணி வழக்கில் தொடர்புடைய ஒருவரையும் விசாரணையில் இருந்து விடக்கூடாது என்றும், அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணை நடத்தி ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் காவல்துறைக்கு முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
வழக்கில் இதுவரை கிடைத்துள்ள வாக்குமூலங்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு ஆதாரங்களை ஒருங்கிணைத்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் மேலும் யாருக்கெல்லாம் இந்த வழக்கில் தொடர்பு உள்ளதா என்பது குறித்தும் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர். இதனால் வீரமணி மீதான பாலியல் வழக்கில் அடுத்தகட்ட விசாரணை முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.