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முதலமைச்சர் விஜய் எதற்குமே வாய் திறப்பது இல்லை - முன்னாள் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி

மக்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையில் முதலமைச்சரின் செயல்பாடுகள் இருக்க வேண்டும் என ஐ. பெரியசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி செய்தியாளர் சந்திப்பு
முன்னாள் அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 6:48 PM IST

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திண்டுக்கல்: முதலமைச்சர் விஜய் இதுவரை எதற்குமே வாய் திறந்தது கிடையாது என்று திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினரும், முன்னாள் அமைச்சருமான ஐ.பெரியசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

திண்டுக்கல்லில் திமுக கிழக்கு - மேற்கு மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்திற்கு திமுக கிழக்கு மாவட்ட செயலாளரும், திண்டுக்கல் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செந்தில்குமார், மேற்கு மாவட்ட செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான சக்கரபாணி ஆகியோர் தலைமை தாங்கினார்கள்.

இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த செயற்குழு கூட்டத்திற்கு சிறப்பு அழைப்பாளராக முன்னாள் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி கலந்துகொண்டார். கூட்டத்தில் 500-க்கும் மேற்பட்ட திமுக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

செயற்குழு கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஐ. பெரியசாமியிடம், முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேருவிற்கு தொடர்புடைய இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடத்தப்பட்டது தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

இதற்கு பதிலளித்த அவர், “அரசாங்கம் அவர்கள் கையில் உள்ளது. திமுக 75 ஆண்டுகால இயக்கம். எத்தனையோ சோதனைகளை சந்தித்த இயக்கம். திமுகவிற்கு இதுவெல்லாம் ஒரு சாதாரண விஷயம்” என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “முதலமைச்சர் விஜய் இதுவரை எதற்குமே வாய் திறந்தது கிடையாது. பாஜக பற்றியும் முதலமைச்சர் வாய் திறந்தது கிடையாது. கல்விக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிதியை மத்திய அரசு கொடுக்காமல் உள்ளது. திமுக ஆட்சியில் 3,000 கோடி நிலுவையில் உள்ளது. அதையும் இதுவரை மத்திய அரசு தரவில்லை. மும்மொழி கொள்கையை ஏற்றுக் கொண்டால் மட்டுமே நிதி தருவோம் என மத்திய அரசு கூறியது.

தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை தாய் மொழி தமிழ்தான். இந்தி தமிழ்நாட்டிற்கு வரக்கூடாது. ஆங்கிலம் தான் இணைப்பு மொழியாக இருக்க வேண்டும். மூன்றாவது மொழி நமக்கு அவசியம் கிடையாது. முதலமைச்சர் விஜய், எப்போதாவது, ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பேசுகிறார். மற்ற நேரங்களில் மெளனமாக இருக்கிறார். இது அரசியலுக்கு சரியாக வராது.

அரசியல் ஜனநாயகத்தில் எல்லா கருத்திற்கும் மதிப்பளித்து பதில் அளிக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு மக்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையில் முதலமைச்சரின் செயல்பாடுகள் இருக்க வேண்டும். ஆனால், முதலமைச்சர் அமைதியாக இருக்கிறார். சட்டசபையில் வாதங்கள் வருகிறபோது திருப்பி பதில் சொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் முதலமைச்சரிடம் இல்லை. அது ஜனநாயகத்திற்கு அழகல்ல" என்றார்.

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TAGGED:

FORMER MINISTER I PERIYASAMY
CM VIJAY
முன்னாள் அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி
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I PERIYASAMY CRITICIZES TVK

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