மூன்று நாள் பயணமாக டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார் முதலமைச்சர் விஜய்
தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதலமைச்சர் விஜய், இன்று இரண்டாவது முறையாக டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.
Published : June 10, 2026 at 10:49 AM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் மூன்று நாள் பயணமாக டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார். நாளை டெல்லியில் நடைபெறும் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவுள்ளார்.
தலைநகர் டெல்லியில் நாளை (ஜூன் 11) நிதி ஆயோக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெறும் இக்கூட்டத்தில் அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்கள் கலந்துகொள்கிறார்கள். மேலும், இக்கூட்டத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், மத்திய சாலை போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொள்கின்றனர்.
இதனையடுத்து, இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (ஜூன் 10) காலை 9 மணியளவில் தனி விமானம் மூலம் டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார்.
நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் முதலமைச்சர் விஜய், குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோரையும் நேரில் சந்திக்கிறார். இக்கூட்டத்தின் இடையே பிரதமர் மோடி மற்றும் பல்வேறு மாநில முதலமைச்சர்களையும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் சந்திப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதனைத் தொடர்ந்து, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோரையும் நேரில் சந்தித்துப் பேசுவுள்ளார்.
முன்னதாக முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றக் கொண்ட பின்னர், முதன்முறையாக இரண்டு நாள் அரசு முறை பயணமாக கடந்த மே 27ஆம் தேதி டெல்லிக்கு சென்றிருந்தார். அப்போது பிரதமர் மோடியை நேரில் சந்தித்து மேகதாது அணை விவகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை வழங்கினார். மேலும், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து விவகாரத்தில் மாநில உரிமைக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்தார்.
தொடர்ந்து, மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்து, மெட்ரோ ரயில் திட்டங்கள் தொடர்பான கோரிக்கை மனுவை அளித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், இரண்டாம் முறை டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள முதலமைச்சர் விஜய் 3 நாட்கள் அங்கு இருப்பார் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா இன்று காலமான நிலையில், டெல்லி புறப்படுவதற்கு முன்பு நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு சென்று முதலமைச்சர் விஜய் அஞ்சலி செலுத்தினார்.