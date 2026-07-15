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தமிழ்நாட்டில் ஊழலுக்கு எதிரான யுத்தத்தை முதல்வர் விஜய் தொடங்கியுள்ளார் - காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி புகழ்ச்சி

பெருந்தலைவர் காமராஜரின் நிர்வாகம் என்பது லஞ்சத்திற்கும், ஊழலுக்கும் எதிரானது, எளிமையானது என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

கரூர் காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி பேட்டி
கரூர் காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 6:02 PM IST

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கரூர்: தமிழ்நாட்டில் ஊழலுக்கு எதிரான யுத்தத்தை முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கியுள்ளார் என்று கரூர் தொகுதியின் காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி தெரிவித்துள்ளார்.

மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் காமராஜரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இன்று (ஜூலை 15) கரூர் மாநகரம், கடைவீதியில் உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த கரூர் எம்.பி. ஜோதிமணி தலைமையிலான கட்சியினர் மாலை அணிவித்து மரியாதைச் செலுத்தினர். பின்னர், ஊழல் மற்றும் லஞ்சத்துக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் கையெழுத்து இயக்கத்தையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார்.

இந்நிகழ்வில் கரூர் மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் என்.ரமேஷ், தவெக கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன், சிபிஎம் கரூர் மாவட்டச் செயலாளர் ஜோதிபாசு, கரூர் மாநகராட்சி உறுப்பினர் தோழர் தண்டபாணி, சிபிஐ கரூர் மாவட்டச் செயலாளர் கலாராணி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ், கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த ஜோதிமணி எம்.பி., "காமராஜரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரது கொள்கைகளைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் தமிழ்நாடு முழுவதும் லஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கு எதிரான நேர்மையான ஆட்சிக்கு ஆதரவான மக்கள் இயக்கத்தை முன்னெடுத்துள்ளது.

கரூரில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் பேசும்போது, "யாரும் லஞ்சம் கொடுக்காதீர்கள்; நேர்மையான, தூய்மையான நிர்வாகத்தை நாம் நடத்துவோம். அப்படி யாராவது நீங்கள் லஞ்சம் கொடுக்கவில்லை என்று பிரச்சனை செய்தால் நான் இருக்கிறேன்; நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன்" என்று கூறினார்.

முதலமைச்சர் விஜய், தமிழ்நாட்டில் ஊழலுக்கு எதிரான யுத்தத்தைத் தொடங்கியுள்ளார். தமிழ்நாடு அரசியல் வரலாற்றில் இதுவொன்றும் புதிது இல்லை; பெருந்தலைவர் காமராஜரின் நிர்வாகம் என்பது லஞ்சத்திற்கும், ஊழலுக்கும் எதிரானது, எளிமையானது, நேர்மையானது.

அதனால் பெருந்தலைவர் காமராஜரின் அரசியல் சித்தாந்தத்தையும், பொது வாழ்வையும் நினைவுக்கூறும் வகையிலும், தமிழ்நாடு அரசின் ஊழலுக்கு எதிரான யுத்தத்திற்கு ஆதரவு அளிக்கும் வகையிலும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி இந்த கையெழுத்து இயக்கத்தை நடத்தி வருகிறது. இந்த இயக்கத்திற்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் நல்ல ஆதரவு கிடைத்து வருகிறது. மேலும், ஒவ்வொரு பகுதியாக துண்டுப் பிரசுரங்களும் விநியோகிக்க உள்ளோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

முதலமைச்சர் விஜய்
ஜோதிமணி எம்பி பேட்டி
KAMARAJAR BIRTHDAY CELEBRATIONS
WAR AGAINST CORRUPTION
TAMIL NADU GOVERNMENT

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