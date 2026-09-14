‘தல அஜித் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் பெருந்தன்மையாக போட்டியை தொடங்கி வைத்த விஜய்’ - அமைச்சர் ஸ்ரீநாத்
தல - தளபதி ரசிகர்கள் எங்களை போன்று ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த சந்திப்பு உணர்த்தி இருப்பதாக அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் தெரிவித்தார்.
Published : September 14, 2026 at 1:13 PM IST
தூத்துக்குடி: நடிகரும், கார் ரேசருமான அஜித் குமார் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் பெருந்தன்மையாக சில்வர்ஸ்டோன் கார் பந்தயத்தை முதலமைச்சர் விஜய் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் என அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டிற்கு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக லண்டன் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள முதலமைச்சர் விஜய், நடிகரும் கார் பந்தய வீரருமான அஜித் குமார் கலந்துகொண்ட சில்வர்ஸ்டோன் மோட்டார் ரேஸை தொடங்கி வைத்து சிறப்பித்தார். இருதரப்பு ரசிகர்களும் கொண்டாடிய இந்நிகழ்வு குறித்து விஜய்யின் நண்பரும், மீன்வளத்துறை அமைச்சருமான ஸ்ரீநாத் சில தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகி ரமேஷ் என்பவரின் சகோதரர் இல்ல நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அஜித் கேட்டாரு பெருந்தன்மையா விஜய் Ok சொன்னாரு#ministersrinath | #cmvijay | #actorajithkumar | #thoothukudi | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/bk40HLe3j8— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) September 14, 2026
அப்போது பேசிய அமைச்சர் ஸ்ரீநாத், “தல - தளபதி சந்திப்பு ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம். தல-தளபதி இருவரும் தமிழ் சினிமாவின் தூண்கள். இருவரும் இன்று இளைஞர்களை கவர்ந்தவர்கள். அவர்களுக்கிடையே இருக்கக்கூடிய நட்பு, அன்பு ஆகியவற்றின் வெளிப்பாடு தான் லண்டனில் நடந்த விஷயம்.
தல அஜித் கேட்டுக் கொண்டதின் பேரில், பெருந்தன்மையாக அந்த அழைப்பினை ஏற்றுக் கொண்டு அவரும் அவருடைய அணியும் பங்கேற்ற போட்டியை தமிழ்நாடு முதல்வர் ஜோசப் விஜய் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். இது எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சி.
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தல - தளபதி ரசிகர்கள் எங்களை போன்று ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த சந்திப்பு உணர்த்தி இருக்கிறது. தனிநபர் விமர்சனம் இருக்க கூடாது என்று சொன்னவரே, நம்ம முதல்வர் ஜோசப் விஜய் தான். எல்லோரிடமும் அதையே அவர் தாழ்மையாகவும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்” என்று தெரிவித்தார்.
மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நகரம்
ஏற்கெனவே வலுவாக நிலைபெற்றுள்ள வாகன மற்றும் மின்சார வாகன உற்பத்திச் சூழலை அடிப்படையாகக் கொண்டு, உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு ‘மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நகரம்’ தமிழ்நாட்டில் அமைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் சட்டப்பேரவையின் விதி எண்.110-ன் கீழ் அறிவித்துள்ளார்.
இந்த முன்னெடுப்புக்கு அஜித் குமார் வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருந்தார். அந்தவகையில், உலகின் முன்னணி மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டு உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை நேரில் பார்வையிட்டு, அவற்றின் சிறந்த நடைமுறைகளை அறிந்துகொள்வது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றும், இதன் ஒரு பகுதியாக, புகழ்பெற்ற ‘சில்வர்ஸ்டோன் மோட்டார் ரேசிங் சர்க்யூட்’-ஐ முதலமைச்சர் பார்வையிட்டுள்ளார் என்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.