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அஜித்துக்கு ரேஸிங் கார் மினியேச்சர் பரிசளித்த முதல்வர் விஜய்; பதிலுக்கு அஜித் கொடுத்த சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட்

அதில் தன் கைப்பட, 'அன்பான சகோதரர் அஜித்' என குறிப்பிட்டு, 'பிரியமுடன் விஜய்' என முதலமைச்சர் எழுதி கையெழுத்திட்டுள்ளார்.

பரிசுகளை பரிமாரிக் கொண்ட முதல்வர் விஜய் - நடிகர் அஜித்
பரிசுகளை பரிமாரிக் கொண்ட முதல்வர் விஜய் - நடிகர் அஜித் (lemenscup insta a/c)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 8:07 PM IST

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சென்னை: லண்டனில் முதலமைச்சர் விஜய், நடிகர் அஜித் குமாருக்கு ரேஸிங் கார் மினியேச்சரை பரிசாக அளித்துள்ளார். அதேபோல, அஜித்தும் விஜய்க்கு ஹெல்மெட் ஒன்றை பரிசாக வழங்கியுள்ளார். இதுதொடர்பான புகைப்படங்களே தற்போது இணையத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளன.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய், புதிய முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக கடந்த 10ஆம் தேதி அரசு முறை பயணமாக ஐரோப்பிய நாடான பிரிட்டனின் தலைநகர் லண்டனுக்கு சென்றுள்ளார். வரும் 17ஆம் தேதி முதலமைச்சர் மீண்டும் தமிழ்நாடு திரும்ப உள்ளார்.

இந்த பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, கடந்த 12ஆம் தேதி லண்டனில் 'சில்வர் ஸ்டோன் மோட்டார் ரேஸ்' மைதானத்தில், நடிகர் அஜித் குமார் பங்கேற்ற, 'லீ மேன்ஸ்' கோப்பைக்கான கார் பந்தயத்தை முதலமைச்சர் விஜய் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். இந்த பந்தயத்தில் அஜித் குமாரின் அணி 44 கார்களில் 38வது இடத்தைப் பிடித்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் இந்த அணி, குறிப்பிட்ட பிரிவில் 11 கார்களில் 3-வது இடத்தையும் பிடித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மினியேச்சர் கார்
மினியேச்சர் கார் (lemenscup insta a/c)

அதற்கு முன்னதாக, நடிகர் அஜித்தும், முதல்வர் விஜய்யும் ஒருவரையொருவர் ஆரத்தழுவி தங்களது அன்பை பரிமாறிக் கொண்டனர். இந்த கார் ரேஸின்போது விஜய் - அஜித் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களும், வீடியோவும் சமூக வலைத்தளங்களில் தீயாய் பரவியது.

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இதுபோன்ற சூழலில், விஜய் - அஜித் சந்திப்பின்போது இருவரும் பரஸ்பரம் ஒருவருக்கொருவர் பரிசு கொடுத்து தங்களுடைய அன்பினை பரிமாறிக் கொண்டனர். அப்போது, முதலமைச்சர் விஜய், அஜித்துக்கு ரேஸிங் கார் மினியேச்சர் (சிறிய ரக பந்தய மகிழுந்து) ஒன்றை பரிசாக கொடுத்துள்ளார். மேலும், அதில் தன் கைப்பட, 'அன்பான சகோதரர் அஜித்' என குறிப்பிட்டு, 'பிரியமுடன் விஜய்' என எழுதி கையெழுத்திட்டுள்ளார்.

விஜய்க்கு ஹெல்மெட் பரிசளித்த அஜித் குமார்
விஜய்க்கு ஹெல்மெட் பரிசளித்த அஜித் குமார் (lemenscup insta a/c)

அதேபோல, அஜித்தும் ஹெல்மெட் (தலைக்கவசம்) ஒன்றை விஜய்க்கு பரிசாக அளித்துள்ளார். இந்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றன.

‎தமிழ் திரையுலகில் கடந்த காலங்களில் முன்னணி நடிகர்களாக வலம் வந்த விஜய் மற்றும் அஜித் குமார், தற்போது வெவ்வேறு துறைகளில் பயணித்து பெரும் சாதனை புரிந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் இருவரும் லண்டனில் சந்தித்து நினைவுப் பரிசுகளை பரிமாறிக் கொண்டுள்ளது, இருவரது ரசிகர்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

CM VIJAY
ACTOR AJITH KUMAR
அஜித்திற்கு பரிசளித்த விஜய்
CM விஜய்
CM VIJAY GIFT TO AJITH KUMAR

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