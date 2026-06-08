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முதலமைச்சர் விஜய் இவ்வளவு நன்றாக செஸ் விளையாடுவாரா? பிரக்ஞானந்தாவுடன் பரபரப்பு ஆட்டம்

கிராண்ட் மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தாவுடன் முதலமைச்சர் விஜய் செஸ் விளையாடிய மகிழ்ந்தார்.

பிரக்ஞானந்தாவுடன் செஸ் விளையாடிய முதலமைச்சர் விஜய்
பிரக்ஞானந்தாவுடன் செஸ் விளையாடிய முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 1:33 PM IST

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சென்னை: நார்வே செஸ் தொடரில் வென்று சாதனை படைத்த கிராண்ட் மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா, முதலமைச்சர் விஜய்யை இன்று நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். அப்போது, பிரக்ஞானந்தாவுடன் விஜய் செஸ் விளையாடி அசத்தினார்.

உலகப் புகழ் பெற்ற 'நார்வே செஸ்' தொடரை கிராண்ட் மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா அண்மையில் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் இந்த பட்டதை பெற்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார். இதனால் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து அவருக்கு பாராட்டுகளும், வாழ்த்துகளும் குவிந்து வருகின்றன.

இந்நிலையில், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்யை பிரக்ஞானந்தா இன்று சந்தித்தார். அப்போது, நார்வே செஸ் 2026 தொடரில் வெற்றி பெற்றதற்காக வழங்கப்பட்ட கோப்பையை முதலமைச்சரிடம் காட்டி அவர் வாழ்த்து பெற்றார்.

15 நிமிடம் போராடி தோற்ற விஜய்

தொடர்ந்து, பிரக்ஞானந்தாவுக்கு தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் சார்பில் உயரிய ஊக்கத் தொகையான ரூ. 50 லட்சத்துக்கான காசோலையை முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கினார். முன்னதாக, கிராண்ட் மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தாவுடன் முதலமைச்சர் விஜய் செஸ் விளையாடினார்.

பொதுவாக, சாதாரணமாக செஸ் விளையாடுபவர்கள், ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டருடன் மோதினால் 4 முதல் 5 நொடிகளிலேயே நாக் அவுட் ஆகிவிடுவார்கள். ஆனால், முதலமைச்சர் விஜய் பிரக்ஞானந்தா உடன் 15 நிமிடங்கள் விளையாடினார். இறுதியில், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கிராண்ட் மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா செக் மெட் வைத்து வெற்றி பெற்றார்.

இந்த வீடியோவை பார்த்த பலரும், முதலமைச்சர் விஜய் இவ்வளவு நன்றாக செஸ் விளையாடுபவரா? என ஆச்சரியத்துடன் கேள்வியெழுப்பி வருகின்றனர்.

இந்த சந்திப்பு குறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் தலைசிறந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கான சிறப்பு உதவித்தொகைத் திட்டத்தின் (ELITE) கீழ் ஆண்டுதோறும் 30 லட்சம் ரூபாய் உதவித்தொகையாக வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும், மேலும் செஸ் விளையாட்டிற்காக பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு விளையாட்டரங்கத்தில் “ஹோம் ஆஃப் செஸ்” என்ற தனிப்பட்ட சதுரங்க அகாடமி நிறுவப்பட்டுள்ளதாகவும், வீரர்களுக்கு முறையான பயிற்சிக்கான வசதிகள் ஏற்படுத்தி தரப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இளம் வீரர்களை ஊக்குவித்து, சர்வதேச மாஸ்டர் (IM) மற்றும் கிராண்ட் மாஸ்டர் (GM) போன்ற உயரிய சதுரங்கப் பட்டங்களைப் பெற வழிவகை செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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இதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த செஸ் விளையாட்டு வீரர் பிரக்ஞானந்தா, “நார்வே செஸ் தொடரில் இந்தியாவுக்கும் தமிழகத்திற்கும் பெருமை சேர்த்ததாக கூறி முதலமைச்சர் பாராட்டினார். அரசு சார்பில் ரூ.50 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சரே செஸ் போர்டு எடுத்து வர சொல்லி என்னுடன் விளையாடினார். முதலமைச்சர் இவ்வளவு நன்றாக செஸ் விளையாடுவார் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை, 15 நிமிடங்கள் விளையாடினோம். சிறப்பான ஆட்டமாக இருந்தது. அதில் நான் வெற்றி பெற்றேன். இந்த தருணம் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது.

தொடர்ந்து வரும் அனைத்து போட்டிகளிலும் மிகவும் சிறப்பாக விளையாடி நாட்டிற்கும் தமிழருக்கும் பெருமை சேர்ப்பேன். விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அரசு முன்னுரிமையும் முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது” என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

CM VIJAY
PRAGGNANANDHA
நார்வே செஸ் 2026 தொடர்
கிராண்ட்மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா
PRAGGNANANDHA MET CM VIJAY

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