சிறை பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய முதல்வர் விஜய் அதிரடி - ஜே.கே. திரிபாதி தலைமையில் உயர்நிலைக்குழு அமைத்து உத்தரவு
நாட்டின் பிற பகுதிகளிலும், வெளிநாடுகளிலும் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகளின் அடிப்படையில், மாநிலத்தில் உள்ள சிறைச்சாலைகளின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதற்கான விரிவான நடவடிக்கைகளை இதன்மூலம் எடுக்கப்படுகிறது.
Published : November 2, 2026 at 5:22 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சிறைச்சாலைகளின் சிறைகளின் பாதுகாப்பை ஆய்வு செய்து, அதன் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதற்கான பரிந்துரைகளை அரசுக்கு வழங்க ஓய்வுபெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஜே.கே திரிபாதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அண்மையில் தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பிச் சென்ற சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் சிறைச்சாலைகளில் நிலவும் பாதுகாப்பு நிலைமை குறித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் ஆய்வு செய்தார்.
உயர்நிலைக்குழு அமைத்த முதல்வர்
இந்த ஆய்வின் போது பெறப்பட்ட கருத்துகள் மற்றும் விவரங்களின் அடிப்படையில், தமிழ்நாட்டில் அண்மையில் கைதிகள் தப்பிச் சென்ற சம்பவங்களுக்கு காரணமான பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தவும், மாநிலத்தில் உள்ள சிறைச்சாலைகளின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளைப் பரிந்துரைக்கவும் ஒரு குழு அமைக்க திட்டமிட்டார்.
அதன்படி, நாட்டின் பிற பகுதிகளிலும், வெளிநாடுகளிலும் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகளின் அடிப்படையில் எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழாமல் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள உயர்நிலைக் குழு ஒன்றை அமைத்து முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
உயர்நிலைக்குழு செயல்பாடுகள்
இந்த உயர்நிலைக் குழுவிற்கு, தமிழ்நாடு காவல்துறையின் முன்னாள் தலைமை இயக்குநர் ஜே.கே. திரிபாதி தலைவராகவும், கூடுதல் காவல்துறை தலைவர்/சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்தப் பணிகள் துறையின் தலைமை இயக்குநர் கே. சங்கர், மற்றும் ஒய்வுபெற்ற சிறைத் துறையின் முன்னாள் துணைத் தலைவர் எஸ். ராஜேந்திரன் ஆகியோர் உறுப்பினர்கள் என்று உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த உயர்நிலைக் குழு, தமிழ்நாட்டில் கைதிகள் தப்பிச் சென்ற சம்பவங்களுக்கு வழிவகுத்த பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தவும், தற்போதுள்ள பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு, சிறையின் பாதுகாப்பிற்கு அவ்வப்போது பிறப்பிக்கப்படும் நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகளை ஆய்வு செய்யவும், தொழில்நுட்ப இடைவெளிகள் மற்றும் தற்போதைய பணிச்சுமைக்கேற்ப போதுமான அளவில் பாதுகாப்பு அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்களா என்பது குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொள்ளும்.
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அந்த ஆய்வின் அடிப்படையில், நாட்டின் பிற பகுதிகளிலும் வெளிநாடுகளிலும் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகளின் அடிப்படையில், மாநிலத்தில் உள்ள சிறைச்சாலைகளின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதற்கான விரிவான நடவடிக்கைகளை அரசுக்கு பரிந்துரைக்கும். இந்நிலையில், ஜே.கே. திரிபாதி தலைமையிலான இந்த குழு தனது பரிந்துரைகள் அடங்கிய அறிக்கையை விரைவில் அரசுக்கு சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும், சிறைச்சாலைகளின் பாதுகாப்பு போர்க்கால அடிப்படையில் வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும், பணியில் கவனக்குறைவாக செயல்படும் அலுவலர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் விஜய் தனது உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.