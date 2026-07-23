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'இனி தளபதியை எப்போது பார்ப்போம்..?' ஜனநாயகன் திரைப்படம் முடிந்து கண்ணீர் மல்க வந்த ரசிகர்கள்

தளபதி விஜய்யை இனி திரையில் காண முடியாவிட்டாலும், நிஜத்தில் தினந்தோறும் தொலைக்காட்சி மூலம் அவரை பார்ப்போம் என ரசிகர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.

ஜனநாயகன் படம் முடிந்ததும் கண்ணீர் விட்டு அழுத முதலமைச்சர் விஜய் ரசிகர்கள்
ஜனநாயகன் படம் முடிந்ததும் கண்ணீர் விட்டு அழுத முதலமைச்சர் விஜய் ரசிகர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 6:37 PM IST

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கரூர்: முதலமைச்சர் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை பார்த்துவிட்டு ரசிகர்கள் கண்ணீர் மல்க வந்த காட்சியை கரூரில் பார்க்க முடிந்தது. இனி எங்கள் தளபதியை வெள்ளித்திரையில் எப்போது பார்ப்போம்? என விஜய்யின் ரசிகர்கள் கவலையுடன் பேசியபடி சென்றனர்.

தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் நடித்துள்ள'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் வெளியாகியுள்ளது. விஜய்யின் கடைசி படம் என கருதப்படுவதால் அவரது ரசிகர்கள் ஜனநாயகன் படத்தை ஒரு திருவிழாவை போல கொண்டாடி வருவதை பார்க்க முடிகிறது.

திரைப்படம் வெளியான அனைத்து திரையரங்குகளிலும் கூட்டம் நிரம்பி வழிகிறது. குறிப்பாக, கரூரில் ரசிகர்களின் வெள்ளத்தில் திரையரங்குகள் திக்குமுக்காடி வருகின்றன. ரசிகர்கள் பட்டாளம் மட்டுமின்றி குடும்பம் குடும்பமாகவும் ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு மக்கள் செல்கின்றனர்.

கரூரை பொறுத்தவரை, நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள 4 முக்கிய திரையரங்குகளில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகியுள்ளது. முன்னதாக, முதல் காட்சியை பார்க்க வந்த ரசிகர்கள், பட்டாசுகள் வெடித்து, மேளதாளங்கள் முழங்க நடனமாடி தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.

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கரூர் திண்ணாப்பா திரையரங்குக்கு வருகை தந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் வி.பி.மதியழகன், விஜய்யின் டைட்டில் கார்டை பார்த்த போது கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதார்.

திரையரங்குகளில் விஜய் வரும் ஒவ்வொரு காட்சிக்கும் ரசிகர்கள் கைத்தட்டியும், விசில் அடித்தும் வரவேற்பு அளித்தனர். குறிப்பாக, அவர் பேசும் அரசியல் வசனங்களுக்கு ஆரவாரம் செய்தனர்.

அதே சமயம், திரைப்படத்தின் கிளைமாக்ஸ் காட்சி முடிந்ததும், திரையரங்குகளில் ரசிகர்கள் பலர் கண்ணீர் விட்டு அழுதபடியே வெளியே வந்தனர். இனி எங்கள் தளபதியை எப்போது பெரிய திரையில் பார்ப்போம் என அவர்கள் சோகமாக பேசியபடி சென்றனர்.

இதுகுறித்து விஜய் ரசிகர்கள் பலரிடம் ஈடிவி பாரத் செய்தி நிறுவனம் பேட்டி கண்டது. அப்போது அவர்கள் கூறுகையில், "தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த உணர்ச்சிகரமான வெற்றி திரைப்படம் ஜனநாயகன். பெண் குழந்தைகள் அவசியம் குடும்பத்துடன் பார்க்க வேண்டிய படம் இது.

இனி தமிழ் சினிமாவில் தளபதி விஜய்யை போல ஒரு நடிகர் வரப் போவதில்லை. இந்த திரைப்படத்தை பார்த்து சிலர் திருந்த வேண்டும். இல்லையென்றால், முதலமைச்சர் விஜய் திருத்துவார். சாதி - மத அரசியல் குறித்த விழிப்புணர்வுடன் மக்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த திரைப்படம் மூலமாக விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய்யை இனி திரையில் பார்க்க முடியாவிட்டாலும், நிஜத்தில் தினந்தோறும் தொலைக்காட்சி மூலம் அவர் செய்யும் செயல்களை செய்திகளாக பார்ப்போம்" என நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.

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JANA NAYAGAN
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ஜனநாயகன்
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