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'திருமாவளவனின் பொதுவாழ்வு பயணம் மென்மேலும் சிறக்கட்டும்' - முதலமைச்சர் விஜய் பிறந்த நாள் வாழ்த்து

முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலினும், தாங்கள் நீண்ட காலம் நல்ல உடல்நலத்துடன் திகழ்ந்து, மக்கள் பணியில் தொடர்ந்து ஈடுபட விழைகிறேன் என திருமாவளவனை வாழ்த்தி பதிவிட்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம் - முதலமைச்சர் விஜய் திருமாவளவன் சந்திப்பு
கோப்புப்படம் - முதலமைச்சர் விஜய் திருமாவளவன் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 2:00 PM IST

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சென்னை: சமூகநீதி, சமத்துவத்துக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வரும் தங்களின் பொதுவாழ்வுப் பயணம் மென்மேலும் சிறக்கட்டும் என திருமாவளவனுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான திருமாவளவன் இன்று தனது 64-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். அவருடைய பிறந்தநாளையொட்டி, அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் முதலமைச்சர் விஜய் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட வாழ்த்தில், “விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான எழுச்சித் தமிழர் முனைவர் தொல்.திருமாவளவனுக்கு எனது மனமார்ந்த பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்!

சமூகநீதி, சமத்துவம், ஜனநாயக விழுமியங்கள் மற்றும் விளிம்புநிலை மக்களின் உரிமைகளுக்காகத் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துவரும் தங்களின் பொதுவாழ்வுப் பயணம் மென்மேலும் சிறக்கட்டும்.

தாங்கள் நல்ல உடல் நலத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும் வாழ இந்நாளில் வாழ்த்துகிறேன்!” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

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அதே போல், முன்னாள் முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க ஸ்டாலினும் திருமாவளவனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளத்தில், “விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் சகோதரர் திருமாவளவனுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். தாங்கள் நீண்ட காலம் நல்ல உடல் நலத்துடன் திகழ்ந்து, மக்கள் பணியில் தொடர்ந்து ஈடுபட விழைகிறேன்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

திருமாவளவனின் பிறந்தநாளுக்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும், தொண்டர்களும், விசிக கட்சி நிர்வாகிகளும் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

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THIRUMAVALAVAN
திருமாவளவன் பிறந்தநாள்
முதல்வர் விஜய்
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