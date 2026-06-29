அண்ணாவின் கொள்கையை கையில் எடுத்த முதல்வர் விஜய்! ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாநாட்டில் பேசியது என்ன?
மாவட்ட ஆட்சியர்கள், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் அரசு விதிகளுக்கு உட்பட்டு சுதந்திரமாக செயல்படலாம். தனி நபர்களின் தலையீடு இருக்காது என்று முதல்வர் ஜோசப் விஜய் தெரிவித்தார்.
Published : June 29, 2026 at 8:29 PM IST
சென்னை: போதைப்பொருள் இல்லாத தமிழ்நாட்டை உருவாக்க பாடுபட வேண்டும் என்று ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாநாட்டில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் வலியுறுத்தினார்.
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் காவல் துறை அகிகாரிகள் மாநாடு, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் இன்று (ஜூன் 29) காலை தொடங்கியது.
இதில், முதல்வர் ஜோசப் விஜய் பேசுகையில், "வெளிப்படையான, நேர்மையான, லஞ்ச லாவண்யமற்ற ஒரு சமூக நீதிக்கான அரசைத் தேர்ந்தெடுத்தே ஆக வேண்டும் என்றே நோக்கத்தில் மக்கள் நம்முடைய அரசைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்கள்" என்றார்.
முதல்வர் மேலும் பேசுகையில், "சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சனையைப் பொறுத்தவரை, அதிகாரிகள் சட்டத்தின் அடிப்படையில் சுதந்திரமாக முடிவு செய்யலாம். தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும், எவ்வளவு உயர்வானவர்களாக இருந்தாலும், பாரபட்சமின்றி சட்டப்படி உடனடியாக துரிதமாக நடவடிக்கை எடுத்து உரிய தண்டனை பெற்றுத் தர வேண்டும். அதில் நிரபராதிகள் யாரும் தப்பித்தவறி கூட பாதிக்கப்பட்டுவிடக் கூடாது," என்று காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
கலெக்டர்களுக்கு அறிவுரை
தொடர்ந்து அவர் பேசியபோது, "மக்கள் குறைதீர்ப்பு கூட்டத்தை நடத்துவதற்கு முன்னால், மாவட்ட அளவில் அலுவலர்கள் கூட்டத்தை ஆன்லைனில் நடத்த வேண்டும். விவசாயிகள், மீனவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோரின் கூட்டத்தை முறையாக, கனிவோடு நடத்த வேண்டும். மனு கொடுக்க வரும் மக்களிடம் கனிவாகக் குறைகளைக் கேட்டறிந்து அவர்களின் பிரச்சனைகளை புரிந்துகொண்டு உடனடியாக உரிய தீர்வை தர வேண்டும்.
மனு கொடுக்க வரும் மக்களை தங்கள் வீட்டில் உள்ள மனிதர்களாக நடத்தினால் போதும், அவர்கள் சந்தோஷம் அடைவார்கள். மக்களுக்கு வங்கி சேவைகள் ஒழுங்காகக் கிடைக்கிறதா? என்பதை வங்கியாளர்கள் கூட்டத்தை நடத்தி விசாரிக்க வேண்டும்.
திங்கட்கிழமை தவிர மற்ற நாட்களில் காலையில் கள ஆய்வுக்குச் செல்ல வேண்டும். வேலை செய்வது, மனு வாங்குவது மட்டும் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களின் வேலையல்ல. தொடர் கண்காணிப்பும் மிகவும் முக்கியம். அதற்காக ஒரு அலுவலரை நியமித்து தொடர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மக்களிடம் குறையைக் கேட்பதைவிட, அதைத் தீர்ப்பது மிகவும் முக்கியம்" என்றார்.
பெண்கள் பாதுகாப்பில் சமரசம் கூடாது
மேலும், குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் தப்பிவிடாதவாறு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினர். இதுதொடர்பாக பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், "மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அனைவரும் ஒவ்வொரு மாதமும் சட்டம்-ஒழுங்கு கூட்டத்தை நடத்தி, சம்பந்தப்பட்ட துறைகளை ஒருங்கிணைத்துச் செயல்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு முக்கிய வழக்கிலும் சட்ட வல்லுநர்களோடு கலந்தாலோசித்து, தவறு செய்தவர்கள் தப்பித்துவிடாத வகையில் உடனடியாகத் தீர்வு கிடைப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கைகளைத் துரிதப்படுத்த வேண்டும்.
மாவட்ட ஆட்சியர்கள், வருவாய்த் துறையினர் மற்றும் காவல் துறையோடு கலந்தாலோசித்து, எந்தவொரு சம்பவமும் நடப்பதற்கு முன்னதாகவே மூலகாரணத்தைக் கண்டறிந்து, குற்றச் சம்பவங்களைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
முக்கியமாக பெண்கள் பாதுகாப்பை நூறு சதவீதம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். அதில் எந்த சமரசமும் இல்லை. பெண்களின் பாதுகாப்பிற்கு உரிய சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்தே ஆக வேண்டும். இதில் மாவட்ட ஆட்சியர்கள், மாவட்ட கண்காணிப்பாளர்கள் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
மாணவர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பள்ளிக்கு அருகிலுள்ள கடைகளைத் தொடர்ச்சியாகக் கண்காணித்து, தேவைப்பட்டால் அங்கு சோதனை நடத்த வேண்டும். போதைப்பொருட்கள் தொடர்பான குற்றங்களில் ஈடுபடுவோரை உடனடியாகக் கைது செய்து, நீதிமன்றம் முன் நிறுத்தித் தண்டனை வாங்கித் தருவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
கல்வி என்பது கொண்டாட்டம். ஒழுக்கத்தைப் போதிக்கிற, சாதிய வேறுபாடுகளைத் தாண்டி சாதிக்கிற மாணவர்களை உருவாக்குகின்றபோதுதான் கல்வி கொண்டாட்டமாக இருக்கும். அதைக் கண்காணிப்பதும் அதிகாரிகளாகிய உங்கள் கைகளில்தான் உள்ளது" என்றார்.
பேரறிஞர் அண்ணா சொன்ன தாரக மந்திரம்
ரேசன் கடைகளில் எடை குறைபாடுகள் இல்லாமல், தரமான உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் விஜய் அதிகாரிகளை கேட்டுக் கொண்டார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அடிப்படை வசதிகள், சுகாதார வசதிகள், மின்னிணைப்பு, மின்சார விநியோகம், முதியோர் ஓய்வூதியம், சான்றிதழ்கள் வழங்குவது போன்றவற்றில் விரைவான செயல்பாடுகள் வேண்டும்.
‘மக்களிடம் செல்; மக்களுடன் வாழ்; மக்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்' என்று பேரறிஞர் அண்ணா சொன்ன தாரக மந்திரத்திற்கு ஏற்ப அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்க்கையை உயர்த்தும் வகையில் அதிகாரிகளாகிய உங்கள் செயல்பாடு இருக்க வேண்டும்.
மக்கள் மனுக்களைக் கொண்டு வரும்போது இது சாத்தியம் என்றோ, சாத்தியம் இல்லையென்றால் சரியான காரணங்களுடன் மக்களிடம் தெளிவுப்படச் சொன்னாலே அவர்கள் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்வார்கள். அரசின் சேவைகள் மக்களின் வீட்டுக்கே போய்ச் சேர வேண்டும். அதற்கு உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கிறேன்.
அரசு அலுவலகங்களில் ஆய்வு செய்வதற்கு மாவட்ட அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வரும்போது அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்புக் கொடுக்க வேண்டும். அரசுத் திட்டங்கள் எப்படி செயல்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை அதிகாரிகள் நேரடியாகச் சென்று ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
அதிகாரிகள் சுதந்திரமாக செயல்படலாம்
மாவட்ட ஆட்சியர்கள், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் அரசு விதிகளுக்கு உட்பட்டு சுதந்திரமாகச் செயல்படலாம். தனிநபர்களின் தலையீடு இருக்காது.
சாதி அடிப்படையிலான பாகுபாடு, வன்முறைகளுக்கு எதிராக உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். பள்ளிகளில் சாதி ஊக்குவிப்பு சம்பவங்களை கல்வித்துறை கண்காணிக்க வேண்டும்.
கோயில் திருவிழாக்கள், அரசியல் பேரணிகள் மற்றும் பொது நிகழ்வுகளின்போது நெரிசல் சம்பவங்கள் தடுக்கப்பட வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் ஊரகப் பகுதிகளில் நடைபெறும் பெரும்பாலான தாக்குதல் மற்றும் கொலை வழக்குகளுக்கு, நில தகராறுகளே முதன்மைக் காரணமாக உள்ளன. எனவே, மாவட்ட அளவிலான நில வழக்கு தீர்வுக் குழு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இருவார இடைவெளியில் கூட்டப்பட வேண்டும்.
பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பற்ற பகுதிகள், குற்றம் அதிகமான இடங்கள், விபத்துகள் அதிகமாக நிகழும் பாதைகள் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் அதிகமாக வருகைதரும் இடங்கள் என கண்டறியப்பட்ட அனைத்து முக்கிய இடங்களிலும் சிசிடிவி நிறுவும் இயக்கத்தை முனைப்பாக நடத்த வேண்டும்.
கல்வி நிறுவனங்கள் புகாரை மறைக்கக் கூடாது
பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் மற்றும் போக்சோ வழக்குகளில் எஃப்ஐஆர் பதிவில் தாமதம் ஏற்படுவதை அனுதிக்கவே கூடாது. பள்ளிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் புகார்களை மறைக்கவோ, தாமதமாக அனுப்பவோ கூடாது. தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளிலும் விழிப்புணர்வு இயக்கம் நடத்தப்பட வேண்டும்.
சிறார் குற்றங்களில், கும்பல் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் மற்றும் போதைப்பொருள் துஷ்பிரயோகம், குற்றங்களில் ஈடுபடும் போக்கு அதிகரிப்பதைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். சிறார் நீதி சட்ட விதிகளை திறம்படப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
காவல், வருவாய் மற்றும் வனத்துறை அதிகாரிகள், மலைப்பகுதியில் கள்ளச்சாராயம் சட்டவிரோதமாக தயாரிக்கப்படும் இடங்கள் பற்றிய தகவல் சேகரிக்க வேண்டும்.
போதைப்பொருள் ஒழிப்பு
போதைப்பொருள் அச்சுறுத்தலை அமலாக்கம் மட்டுமே தீர்க்க முடியாது. போதைப்பொருள் தேவை குறைப்புக்கும் சம கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சுகாதாரத் துறை, போதை முறிவு முகாம்களை நடத்த வேண்டும்.
மருந்து ஆய்வாளர்கள், உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் மற்றும் கலால் துறை அதிகாரிகள் அனைவரும் போதை ஒழிப்பு நடவடிக்கையில் தீவிரமாக ஈடுபட வேண்டும். போதைப்பொருள் தடுப்பு ஒருங்கிணைப்பு கூட்டத்தை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் காவல் துறை கண்காணிப்பாளர்கள் தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும்.
திருவள்ளூர், கன்னியாகுமரி, தென்காசி, தேனி, கோயம்புத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி போன்ற எல்லையோர மாவட்டங்கள் வழியாக போதைப்பொருட்கள் கடத்தப்படுவதையும், உரிய அனுமதியின்றி கனிம வளங்கள் கடத்தப்படுவதையும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் தீவிரமாகக் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுத்திட வேண்டும்.
சென்னை, கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் போன்ற தொழில்துறை மண்டலங்களில் குறிப்பாக புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களிடையே கஞ்சா, குட்கா மற்றும் பிற போதைப்பொருள்களின் பரவல் தீவிரமாகக் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும்.
காவிரி, வைகை மற்றும் பிற ஆற்று மணல் படுகைகளில் சட்டவிரோத மணல் திருட்டை கண்டறிந்து சுரங்க, வருவாய் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் ஒன்றிணைந்து, சட்டவிரோத மணல் குவாரிகளை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்.
பட்டாசு ஆலைகளில் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள்
தமிழ்நாடு முழுவதும் எளிய மக்களை குறிவைத்து சீட்டு மோசடி திட்டங்கள் திட்டங்கள் தொடர்கின்றன. சட்டங்களைக் கண்டிப்பாக அமல்படுத்தி, பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அவற்றை கட்டுப்படுத்த அனைத்து துறைகளும் திறம்பட நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும்.
ரசாயன மற்றும் பட்டாசு தொழிற்சாலைகளில் தொழில்துறை பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் கண்டிப்பாக அமல்படுத்தப்பட வேண்டும். உரிய கால இடைவெளியில் தணிக்கை செய்ய அதிகாரிகள் பொறுப்பேற்கப்பட வேண்டும். உரிமம் இல்லாமல் எந்த அலகும் இயங்கவே கூடாது.
புயலால் பாதிக்கப்படும் கடலோர மாவட்டங்கள், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படும் டெல்டா மாவட்டங்கள், நீலகிரி மற்றும் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் மலைப்பகுதிகள் ஆகியவற்றில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி, பேரிடர் தயார்நிலை பற்றி தணிக்கை நடத்தப்பட வேண்டும். சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள புறநகர்ப் பகுதிகளில் பருவமழை காலத்திற்கு முன் மீட்பு உள்கட்டமைப்பில் உள்ள தேவைகள் நிவர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்.
நாட்டிலேயே அதிக சாலை விபத்து மரணங்கள் தமிழ்நாட்டில் நடப்பது வருத்தமாக உள்ளது. விபத்து அதிகமாக நடக்கும் இடங்கள் கண்டறியப்பட்டு, காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டு, அதிக ஆபத்துள்ள பகுதிகளில் உரிய சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
புலம்பெயர் தொழிவாளர் கட்டாய பதிவு
ஒடிசா, மேற்கு வங்கம், பீகார் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களிலிருந்து வந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தமிழ்நாட்டில் பணிபுரிகின்றனர். புலம்பெயர்ந்தோரை தாக்குதல் அல்லது சுரண்டலுக்கு உட்படுத்தக் கூடாது. அவர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்குவதற்காகத் தொழிலாளர் நலத்துறை மூலம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் கட்டாயப் பதிவு அமல்படுத்தப்பட வேண்டும்.
காவல் நிலையங்களுக்கு வரும் பொதுமக்களை கண்ணியத்துடன் நடத்த வேண்டும். மூத்த குடிமக்கள், கிராமப்புற மக்களை குறிவைத்து டிஜிட்டல் கைது மோசடி, ஓடிபி மோசடி, முதலீட்டு மோசடி அதிகரித்துள்ளன. இதுகுறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் உண்மை, நேர்மை, தெளிவு மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும்" என்று முதலமைச்சர் விஜய் பேசினார்.