கூட்டணிக் கட்சி எம்எல்ஏக்களை தனித்தனியே சந்தித்த முதல்வர் விஜய்; கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது என்ன?
வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள டெல்டா மாவட்டங்களை வறட்சி மாவட்டங்களாக அறிவிக்க இடதுசாரி எம்எல்ஏக்கள் முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : November 23, 2026 at 8:56 PM IST
சென்னை: தவெக கூட்டணிக் கட்சிகளைச் சேர்ந்த எம்எல்ஏக்களை தனித்தனியே சந்தித்த முதலமைச்சர் விஜய், தொகுதி பிரச்சனைகள் மற்றும் பொதுமக்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார். கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டவை குறித்து எம்எல்ஏக்கள் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை பொதிகை வளாகத்தில் உள்ள முதலமைச்சரின் முகாம் அலுவலகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமையிலான 'மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி'யில் இடம்பெற்றுள்ள கட்சிகளின் எம்எல்ஏக்கள், அமைச்சர்கள் மற்றும் ஆதரவுக் கட்சிகளின் எம்எல்ஏக்கள் உடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று (நவ.23) மாலை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் தலைமையில் நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது என்ன?
கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் எம்எல்ஏக்களான தளி ராமச்சந்திரன் மற்றும் மாரிமுத்து, "காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் பருவமழை பொய்த்துப் போனதாலும், மேட்டூர் அணையிலிருந்து உரிய அளவு தண்ணீர் கிடைக்காததாலும் லட்சக்கணக்கான ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் கருகி வருகின்றன.
எனவே, பாதிக்கப்பட்டப் பகுதிகளை முதலமைச்சர் நேரில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்; ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் அடங்கிய உயர்மட்டக் குழுவை அமைத்துப் பயிர்ச் சேதங்களை முறையாகக் கணக்கிட்டு விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயத் தொழிலாளர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். டெல்டா மாவட்டங்களை வறட்சி பாதித்த மாவட்டங்களாக அறிவிக்க வேண்டும்.
தொகுதியில் நிலவும் குடிநீர்த் தட்டுப்பாட்டைப் போக்க புதிய ஆழ்துளைக் கிணறுகள் அமைத்துத் தடையின்றிக் குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பழங்குடியின மற்றும் மலைவாழ் மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியில் மாணவர்களின் நலன் கருதி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி அமைக்க வேண்டும். அங்குள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை வட்டார மருத்துவமனையாகத் தரம் உயர்த்த வேண்டும்.
தொகுதி பிரச்சனைகளுக்கு உடனுக்குடன் தீர்வுக் காணும் வகையில் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை எம்எல்ஏக்களை முதலமைச்சர் அழைத்துப் பேச வேண்டும். மேகதாது அணை விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசின் முயற்சியைத் தடுக்கத் தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து சட்டப்போராட்டம் நடத்த வேண்டும். திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் உள்ளிட்டப் பிரச்சனைகளில் தமிழ்நாடு அரசு தனது மதச்சார்பின்மைக் கொள்கையில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினோம். மதச்சார்பின்மை வழியிலேயே அரசு தொடர்ந்து செயல்படும் என முதலமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளார்.
தங்களது கோரிக்கைகளைப் பொறுமையாகக் கேட்டறிந்த முதலமைச்சர், சம்மந்தப்பட்டத் துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்துள்ளார்" எனத் தெரிவித்துள்ளனர்.
பெண் அரசு அதிகாரி விவகாரத்தை எழுப்பிய எம்எல்ஏக்கள்
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் எம்எல்ஏக்களான செல்லசாமி, லதா ஆகியோர் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "டெல்டா உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் நிலவும் வறட்சியால் விவசாயிகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், பாதிக்கப்பட்டப் பகுதிகளை வறட்சி மாவட்டங்களாக அறிவித்து உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்; வரவிருக்கும் கோடைக்காலத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்க அரசு முன்கூட்டியே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அதிகரித்துவரும் புற்றுநோய் பாதிப்பைக் கருத்தில் கொண்டு அங்கு புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்க வேண்டும்; படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கத் தகவல் தொழில்நுட்பப் பூங்கா அமைக்க வேண்டும். கிராமப்புறங்களில் ரத்து செய்யப்படும் பேருந்து சேவைகளை முறைப்படுத்த வேண்டும், மலையோரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை மக்களுக்குப் பட்டா வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளோம்.
எதிர்காலக் குடிநீர்த் தேவையைப் பூர்த்திச் செய்யத் தொகுதியில் உள்ள ஏரிகள் மற்றும் குளங்களைத் தூர்வாரி மழைநீரைச் சேமிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம். தமிழ்நாடு அரசின் ஆறு மாத கால ஆட்சியில் பல்வேறு நல்ல திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும், சட்டம்- ஒழுங்கு மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறைச் சம்பவங்கள் தொடர்பாக அரசுக் கூடுதல் கவனம் செலுத்திக் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளோம். அதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக முதலமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளார்.
மேகதாது அணை விவகாரத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தனது நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக உள்ளது. இந்தச் சந்திப்பு மக்கள் பிரச்சனைகள் மற்றும் தொகுதி கோரிக்கைகள் தொடர்பாகவே நடைபெற்றது. கள்ளக்குறிச்சி அரசு பெண் அதிகாரிக்கு தமிழக வெற்றிக் கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ் ஆபாசக் குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சரிடம் கூறினோம். இதுதொடர்பாக முதலமைச்சர் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றும் கூறியதாகத் தெரிவித்தனர்.
தீபாவளி பரிசு வழங்கப்படவில்லை
அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், அமைச்சருமான வன்னி அரசு, "முதலமைச்சர் அனைத்து எம்எல்ஏக்களையும் தனித்தனியாகச் சந்தித்துப் பேசினார். அவரவர் தொகுதிகளில் உள்ள பிரச்சனைகளைக் கேட்டறிந்து விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்துள்ளார். தொகுதி மக்களின் உணர்வுகளையும், அவர்களின் நீண்டகாலக் கோரிக்கைகளையும், முதலமைச்சரிடம் எடுத்துரைப்பதற்கு உரிய நேரம் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது.
பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறித்து நாங்கள் எடுத்துக் கூறியுள்ளோம்; அவற்றுக்கான அறிவிப்புகளை முதலமைச்சர் வெளியிடுவார் என எதிர்பார்க்கிறோம். தீபாவளி முடிந்த பிறகுதான் நாங்கள் முதலமைச்சரைச் சந்தித்துள்ளோம். தங்களுக்கு எந்தத் தீபாவளி பரிசும் வழங்கப்படவில்லை" என்றார்.
வறட்சி பாதித்த மாவட்டங்களாக அறிவிக்கக் கோரிக்கை
காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினரும், அமைச்சருமான விஸ்வநாதன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "டெல்டா மாவட்டங்களை வறட்சி பாதித்த பகுதிகளாக அறிவிக்கக் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. கடலூர், அரியலூர், தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை மற்றும் திருவாரூர் உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் போதிய மழை பெய்யாததால் பயிர்கள் கருகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சரிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது. எனவே, இந்த மாவட்டங்களை வறட்சி பாதித்த மாவட்டங்களாக அறிவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
மேலும், அமைச்சர்கள் அடங்கிய குழுவை அமைத்து டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு நேரில் அனுப்பி பயிர் சேதங்களை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும், விவசாயிகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள இழப்புகளைக் கணக்கிட்டு உரிய நிவாரணம் வழங்க விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளின் நலன் கருதியே முதலமைச்சரைச் சந்தித்துப் பேசியுள்ளோம்.
திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில், அங்கு நிலவும் பயிர் பாதிப்புகள் குறித்து முதலமைச்சரிடம் எடுத்துரைத்ததாகவும், விவசாயிகளின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு முதலமைச்சர் விரைவில் உரிய முடிவை எடுப்பார் என நம்புகிறேன்" என்றார்.