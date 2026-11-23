திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: முதல்வர் விஜய்யுடன் டிஜிபி, தலைமை வழக்கறிஞர் ஆலோசனை
திருப்பரங்குன்றம் மலை கல்தூணில் தீபம் ஏற்ற உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், இந்த தீர்ப்பை அமல்படுத்தினால் எதுபோன்ற சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் என்பது குறித்து முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
Published : November 23, 2026 at 3:24 PM IST
சென்னை: திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம், சட்டம் - ஒழுங்கு நிலவரம் உள்ளிட்டவை குறித்து முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யை சந்தித்து தமிழக டிஜிபி மகேஷ்குமார் ஆலோசனை நடத்தினார்.
தமிழகத்தில் தொடர்ச்சியாக கொலை, கொள்ளை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாகவும், சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாகவும் எதிர்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.
இந்நிலையில், மாநிலத்தின் சட்டம் - ஒழுங்கு நிலவரத்தை தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் விதமாக முதலமைச்சர் விஜய் சமீபகாலமாக தொடர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
அந்த வகையில், கடந்த நவம்பர் 10, 11,12 ஆகிய தேதிகளில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் தொடர்ந்து சட்டம் - ஒழுங்கு தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடைபெற்றன.
இந்தக் கூட்டங்களில் காவல்துறை உயரதிகாரிகள் பங்கேற்று, மாநிலம் முழுவதும் நிலவும் சட்டம் - ஒழுங்கு சூழல், குற்றத் தடுப்பு நடவடிக்கைகள், போதைப்பொருள் கடத்தல் தடுப்பு, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களைத் தடுப்பது, சாலைப் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் எடுத்துரைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாட்டில் நடப்பது மதச்சார்பற்ற அரசு தான்; திருப்பரங்குன்றமே அதற்கு சாட்சி - வன்னி அரசு 'பளிச்'
மேலும், கொலை, கொள்ளை உள்ளிட்ட குற்றச் சம்பவங்களை தடுக்க காவல்துறை சார்பில் எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள், ரவுடிகளைக் கண்காணித்தல், சமூக விரோதிகளை கைது செய்தல் மற்றும் பதற்றமான பகுதிகளில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்துதல் ஆகியவை குறித்தும் இந்த சந்திப்புகளில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.
இந்நிலையில், தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார், டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால், உளவுத்துறை ஐ.ஜி அஸ்ரா கார்க், அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், மூத்த அமைச்சர்கள் ஆனந்த், நிர்மல் குமார் ஆகியோருடன் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினார்.
இதில், தமிழகத்தின் தற்போதைய சட்டம் - ஒழுங்கு நிலவரம், காவல்துறை மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள், திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் ஆகியவை குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
திருப்பரங்குன்றத்தில் கல்தூணில் ஒரு முறை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில், அந்த உத்தரவை நிறைவேற்றினால் எப்படிப்பட்ட சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும்; நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றாத பட்சத்தில் எதுபோன்ற சட்ட பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும் என்பன உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை நடத்தியதாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பின்படி, திருப்பரங்குன்றத்தில் தமிழக அரசு தீபம் ஏற்ற அனுமதி தருமா? அல்லது அனுமதி மறுக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த ஆலோசனை கூட்டம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.
சிறைச்சாலை பாதுகாப்பு உயர்நிலைக் குழுவுடன் முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை
இதனிடையே, தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பிச் சென்ற சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறைச் சாலைகளின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவது தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட உயர்நிலைக் குழுவினர் தமிழக முதலமைச்சரை இன்று சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்தச் சந்திப்பில், தமிழ்நாடு காவல் துறையின் முன்னாள் தலைமை இயக்குநர் ஜே.கே. திரிபாதி, சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்தப் பணிகள் துறையின் தலைமை இயக்குநர் கே. சங்கர், சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்தப் பணிகள் துறையின் முன்னாள் துணைத் தலைவர் ராஜேந்திரன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
இந்தக் குழு, தமிழகத்தில் அண்மையில் சிறைக் கைதிகள் தப்பிச் சென்ற சம்பவங்களுக்குக் காரணமான பாதுகாப்புக் குறைபாடுகள் குறித்து விரிவான விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது. மேலும், சிறைச் சாலைகளில் தற்போதுள்ள பாதுகாப்புக் கட்டமைப்பு, பாதுகாப்பு தொடர்பாக அவ்வப்போது பிறப்பிக்கப்படும் நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகள், தொழில்நுட்ப வசதிகளில் உள்ள இடைவெளிகள் ஆகியவற்றையும் ஆய்வு செய்து வருகிறது.
அதே போல், சிறைச்சாலைகளின் தற்போதைய பணிச்சுமைக்கு ஏற்ப போதுமான அளவில் பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்களா? என்பதையும் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். நாட்டின் பிற மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, எதிர்காலத்தில் கைதிகள் தப்பிச் செல்வது போன்ற சம்பவங்கள் நிகழாமல் தடுப்பதற்கான பரிந்துரைகளையும் இக்குழு வழங்க உள்ளது.