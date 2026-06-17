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சர்வதேச தரத்துக்கு மாறப்போகும் சென்னை: தயாராகும் 3வது மாஸ்டர் பிளான் - முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவு

வீடு, கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, விரைவு போக்குவரத்து உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும் வகையில் கலவை பயன்பாட்டு மேம்பாடு (Mixed-use Development) என்கிற உத்தியும் இந்த மாஸ்டர் ப்ளான் திட்டத்தில் இணைக்கப்படவுள்ளது.

அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை
அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 8:26 PM IST

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சென்னை: சென்னையை சர்வதேச நகரங்களுக்கு இணையாக மாற்றும் வகையில் 3வது மாஸ்டர் பிளான் திட்டத்தை தயார் செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சென்னை மாநகரை பல்வேறு முன்னணி நாடுகளின் நகரங்களுக்கு இணையாக மேம்படுத்துவதற்கான மாஸ்டர் ப்ளான் திட்டம் பல ஆண்டுகளாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இதற்கு முன்பு 1976ஆம் ஆண்டில் முதல் மாஸ்டர் பிளான் அமலுக்கு வந்தது. அதன் பிறகு 2006 முதல் 2026 வரை இரண்டாவது மாஸ்டர் ப்ளான் அமலில் இருந்தது.

அந்த வகையில், தற்போது 2027 முதல் 2046 வரையிலான அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கான மூன்றாவது மாஸ்டர் ப்ளான் திட்டத்தை சர்வதேச தரத்தில் செயல்படுத்த முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த பணியை சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமம் (CMDA) மேற்கொள்ளவுள்ளது.

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செங்குத்து வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம்

சென்னை பெருநகர பகுதியின் 1,189 சதுர கி.மீ. பரப்பளவில் செங்குத்து வளர்ச்சிக்கு (Vertical Development) முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில், இந்த மூன்றாவது ப்ளான் தயாரிக்கப்படவுள்ளதாக தெரிகிறது.

முந்தைய இரண்டு மாஸ்டர் ப்ளான்களில் கிடைமட்ட விரிவாக்கத்துக்கு (Horizontal Development) முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், தற்போது செங்குத்து வளர்ச்சியை நோக்கி அடுத்தக்கட்ட செயல்திட்டங்கள் உருவாக இருக்கின்றன.

மெட்ரோ வழித்தடங்கள், வணிக மையங்கள் உள்ளிட்டவை அடங்கிய வளர்ச்சி பகுதிகளில் தரை தள விகிதத்தை உயர்ததி, உயரமான கட்டிடங்களை அனுமதிக்கும் வகையிலான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படவுள்ளன.

கலவை பயன்பாட்டு மேம்பாடு

அதேபோல, வீடு, வேலைவாய்ப்பு, கல்வி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும் வகையில் கலவை பயன்பாட்டு மேம்பாடு (Mixed-use Development) என்கிற உத்தியும் இந்த மூன்றாவது மாஸ்டர் ப்ளான் திட்டத்தில் இணைக்கப்படவுள்ளது.

ஐரோப்பிய நாடுகளின் இன்றைய வளர்ச்சிக்கு மேற்குறிப்பிட்ட திட்டம்தான் அடித்தளமாக அமைந்ததாக கூறப்படுகிறது.

எனவே வருங்காலத்தில் சென்னையும் ஐரோப்பிய நாடுகளின் நகரங்களுக்கு இணையாக இருக்கும் என வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

மேலும், அனைவருக்கும் வீடு, சுத்தமான குடிநீர், வெள்ள அபாயம் அல்லாத நகர திட்டமிடல் ஆகியவையும் இந்த மூன்றாவது மாஸ்டர் ப்ளான் திட்டத்தில் முக்கிய அங்கமாக உள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, பல்வேறு தேவைகளுக்காக தொலைதூர பயணங்களை மேற்கொள்வதை தவிர்த்து, அனைத்து வசதிகளையும் எளிதில் அணுகும் விதத்திலான செயல்திட்டங்களும் இதில் இடம்பெறவுள்ளன.

TAGGED:

மூன்றாவது மாஸ்டர் ப்ளான்
சென்னை
CHENNAI
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