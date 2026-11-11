தொடரும் சர்ச்சை: த.வெ.க எம்.எல்.ஏ-க்கள் கூட்டத்தை அவசரமாகக் கூட்டும் விஜய்
இந்தக் கூட்டத்தின் முடிவில் துணை சபாநாயகர் மாற்றம் தொடர்பாக அறிவிப்பு வெளியாகுமா? அல்லது கட்சித் தலைமை வேறு ஏதேனும் நடவடிக்கை எடுக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் எழுந்துள்ளது.
Published : November 11, 2026 at 10:25 AM IST
-By எஸ். உசேன்
சென்னை: தவெக ஆட்சியமைத்து 6 மாதங்கள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் குறித்து எழும் தொடர் சர்ச்சைகளால் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று அவசர ஆலோசனை கூட்டத்தை கூட்டுகிறார். இந்த கூட்டத்தில் பல அதிரடி முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் அடுத்தடுத்து சர்ச்சைகளில் சிக்கி வருவது கட்சித் தலைமைக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, புகார் அளிக்கச் சென்ற நபரைத் துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் தாக்கியதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டைத் தொடர்ந்து, அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் அழைத்து அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்த கட்சித் தலைமை முடிவு செய்துள்ளது.
இதற்கிடையே, துணை சபாநாயகர் பதவியிலிருந்து ரவிசங்கர் மாற்றப்பட்டு, அந்தப் பொறுப்புக்கு சோழவந்தான் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருப்பையா நியமிக்கப்பட உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனால் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
த.வெ.க எம்.எல்.ஏ-க்கள் மீது எழும் தொடர் புகார்கள்
கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தி.மு.க, அ.தி.மு.க உள்ளிட்ட கட்சிகளை பின்னுக்குத் தள்ளி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. விஜய் இரண்டு இடங்களில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். தொடர்ந்து காங்கிரஸ், விசிக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் கடந்த மே 10ஆம் தேதி தமிழக முதலமைச்சராக ஜோசப் விஜய் பதவியேற்றுக் கொண்டார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரு தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தலின் மூலம் த.வெ.க தன் பலத்தை 109-ஆக உயர்த்தியது.
ஒரு பக்கம் கட்சியின் தனிப்பெரும்பான்மைக்காக அதன் தலைவர் விஜய் பல வியூகங்களை வகுத்து வருகிறார். ஆனால், த.வெ.க ஆட்சி அமைந்தது முதல் அக்கட்சியைச் சேர்ந்த அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் சிலர் அடுத்தடுத்து சர்ச்சைகளில் சிக்கி வருவது, கட்சிக்கு அரசியல் ரீதியாகப் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
குறிப்பாக, மனிதவளத்துறை அமைச்சர் சரத்குமார், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிரிக்கெட் மைதானத்தில் வெள்ளை நிற பொருள் ஒன்றை செல்போனில் வைத்து பொடியாக்கியதாக வெளியான வீடியோ, சமூக நலத்துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி தொலைபேசியில் ஒருவரை மிரட்டும் வகையில் பேசியதாக வெளியான ஆடியோ, போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் பயணிகளிடம் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக வெளியான வீடியோ போன்றவை கடும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளானது.
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இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ அருள் விக்னேஷ் ஆபாசக் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாகச் சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. இந்த விவகாரத்திற்கும் பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்தச் சூழலில், திருச்சி மாவட்டம் துறையூரில் அடிப்படை வசதிகள் தொடர்பாகப் புகாரளிக்கச் சென்ற நபரைச் சட்டப்பேரவை துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் தாக்கியதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டு தற்போது புதிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
த.வெ.க எம்.எல்.ஏ-க்களுடன் முதலமைச்சர் விஜய் அவசர ஆலோசனை
ஏற்கனவே, அமைச்சர்கள் மீதான சர்ச்சைகள் எழுந்தபோது, அமைச்சரவையில் மாற்றம் செய்யப்படலாம் என்ற பேச்சு அரசியல் வட்டாரத்தில் எழுந்தது. இந்நிலையில், தற்போது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் சட்டப்பேரவை துணை சபாநாயகர் மீதும் அடுத்தடுத்து புகார்கள் எழுந்து வருவது த.வெ.க தலைமைக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் அழைத்து அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமை முடிவு செய்துள்ளது. இதற்காக அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் இன்று (நவ.11) சென்னை வர வேண்டும் எனக் கட்சியின் தலைமை உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரம் கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலையில் (ECR) உள்ள ரிசார்ட்டில் நடைபெறவுள்ள இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்கவுள்ளார். கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அடுத்தடுத்து சர்ச்சைகளில் சிக்கி வரும் நிலையில், அவர்களுக்கு உரிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்குவதுடன், எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் கட்சியின் செயல்பாடுகள் மற்றும் தற்போதைய அரசியல் சூழல் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் மாற்றமா? கருப்பையாவுக்கு வாய்ப்பு?
இதற்கிடையே, துறையூர் சம்பவம் தொடர்பாக எழுந்துள்ள புகார்கள் மற்றும் அடுத்தடுத்து வெளியான வீடியோக்கள் குறித்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு விசாரணை மேற்கொள்ள உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த விசாரணையில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில், துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் மீது கட்சி ரீதியாக ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
மேலும், அவரைத் துணை சபாநாயகர் பொறுப்பிலிருந்து மாற்றிவிட்டு, அந்தப் பொறுப்புக்கு சோழவந்தான் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் கருப்பையாவை நியமிக்கத் தலைமை திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இதற்கு வலுசேர்க்கும் வகையில், சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருப்பையா தலைமைச் செயலகத்திற்கு வந்து சட்டப்பேரவைச் செயலாளர் சாந்தியைச் சந்தித்துப் பேசியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் துணை சபாநாயகர் மாற்றம் குறித்த ஊகங்கள் மேலும் அதிகரித்துள்ளன.
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ஆனால், இதுகுறித்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருப்பையாவிடம் கேட்டபோது, தனக்கு இதுதொடர்பாகக் கட்சித் தலைமை எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை என்றும், பலரும் இதே கேள்வியைத் தன்னிடம் கேட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், தலைமைச் செயலகத்திற்கு நிதித்துறை அமைச்சரைச் சந்திப்பதற்காக வந்ததாகவும், துணை சபாநாயகர் பதவி குறித்து தனக்கு எதுவும் தெரியாது என்றும் விளக்கம் அளித்தார்.
இந்நிலையில், மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற உள்ள தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ரவிசங்கர் விவகாரம் முக்கியமாக விவாதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தக் கூட்டத்தின் முடிவில் துணை சபாநாயகர் மாற்றம் தொடர்பாக அறிவிப்பு வெளியாகுமா?அல்லது கட்சித் தலைமை வேறு ஏதேனும் நடவடிக்கை எடுக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் எழுந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
யார் இந்த கருப்பையா?
மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் தனி தொகுதியின் எம்.எல்.ஏ-வாக தற்போது பதவி வகித்து வருகிறார் கருப்பையா. ஏற்கனவே இவர் 2011ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் இதே தொகுதியில் அ.தி.மு.க சார்பாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். நீண்ட காலமாக அ.தி.மு.க-வில் பயணித்த இவருக்கு 2026ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டது.
இதனால் அக்கட்சியிலிருந்து விலகி த.வெ.க-வில் இணைந்த இவருக்கு, அதே தொகுதியில் போட்டியிடும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. தேர்தலில் வெற்றிபெற்ற கையோடு, த.வெ.க எம்.எல்.ஏ-க்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்த தற்காலிக சபாநாயகர் என்ற சிறப்பும் இவருக்கு கிடைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.