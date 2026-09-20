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வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை: அமைச்சர்கள், அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் விஜய் நாளை ஆலோசனை

பருவமழைக்கு முன்பாகவே நீர்நிலைகள் தூர்வாருதல், ஆகாயத் தாமரை அகற்றுதல் மற்றும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணிகளை விரைவுபடுத்தல் போன்றவை குறித்து பல்வேறு உத்தரவுகளை முதலமைச்சர் விஜய் பிறப்பிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

முதலமைச்சர் விஜய்
முதலமைச்சர் விஜய் (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2026 at 6:28 PM IST

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சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர்கள் மற்றும் துறை அதிகாரிகளுடன் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் நாளை ஆலோசனை நடத்த உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் திங்கட்கிழமை (செப். 21) 12 மணியளவில் முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆலோசனையை மேற்கொள்ள உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது

டெல்டா மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களின் ஆட்சித் தலைவர்கள் காணொளி காட்சி வாயிலாக இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க உள்ளதாகவும், அதில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அந்தந்த மாவட்டத்தில் வட கிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் குறித்து கேட்டறிய உள்ளார்.

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் வருவாய்த் துறை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை, சுகாதாரத்துறை, மின் துறை, போக்குவரத்துத் துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை சேர்ந்த அதிகாரிகளும்; துறை சார்ந்த அமைச்சர்களும் பங்கேற்க உள்ளனர். அப்போது வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ளும் வகையில், ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடுகள் குறித்து தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஆலோசனை செய்ய உள்ளதாக அரசு வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது.

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அப்போது, வடகிழக்கு பருவமழை எதிர்கொள்ளும் வகையில் மீட்பு உபகரணங்கள், முதல்நிலை மீட்பாளர்கள், மீட்புப் படையினர் ஆகியோரை தயார்படுத்துதல் குறித்தும்; தாழ்வான பகுதிகளுக்கும், தேவையான பகுதிகளுக்கும் மீட்புப் படையினரை முன்கூட்டியே நிலைநிறுத்தல் குறித்தும், நிவாரண மையங்களில் மின்சாரம், குடிநீர், உணவு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை உறுதி செய்தல் பற்றியும் தமிழக முதல்வர் அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சர்கள் உடன் ஆலோசிக்க உள்ளார்.

மேலும், பருவமழைக்கு முன்பாகவே நீர்நிலைகள் தூர்வாருதல், ஆகாயத் தாமரை அகற்றுதல் மற்றும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணிகளை விரைவுபடுத்தல், பலவீனமான மின்கம்பங்கள், மின்கோபுரங்களை உடனடியாக சீரமைத்தல் உள்ளிட்ட வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்வதற்கான தயார் நிலை குறித்தும் நாளைய ஆலோசனைக் கூட்டத்தின் வாயிலாக முதலமைச்சர் விஜய் பல்வேறு உத்தரவுகளை பிறப்பிக்க உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

TAGGED:

வடகிழக்கு பருவமழை
NORTHEAST MONSOON
NORTHEAST MONSOON PRECAUTIONS
முதலமைச்சர் விஜய்
CM VIJAY

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