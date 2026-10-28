டிஜிஎஸ் தினகரன் சாலையில் முதலமைச்சர் முகாம் அலுவலகம் – நேரில் ஆய்வு செய்த முதல்வர் விஜய்
கடந்த மே 10-ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் ஜோசப் விஜய் தமிழ்நாடு முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றார்.
Published : October 28, 2026 at 9:11 AM IST
சென்னை: டிஜிஎஸ் தினகரன் சாலையில் அமைக்கப்பட்டு வரும் முதலமைச்சர் முகாம் அலுவலகத்தில் நடைபெறும் புனரமைப்புப் பணிகளை முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிக இடங்களைக் கைப்பற்றிய நிலையில், தனிப் பெரும்பான்மை கிடைக்காததால், காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தது.
இதையடுத்து, கடந்த மே 10-ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றார். அவருக்கு ஆதரவளித்த கட்சிகளில் காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றன.
முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றது முதல் விஜய், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காலை 9.30 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை அலுவல் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். நீலாங்கரையில் உள்ள தனது இல்லத்திலிருந்து தினமும் தலைமைச் செயலகத்துக்கு வந்து செல்லும் அவர், வார நாட்களில் பல்வேறு துறைகளின் செயலாளர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி, அரசு நிர்வாகப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
நீலாங்கரை இல்லத்திலிருந்து தலைமைச் செயலகத்துக்குச் சென்று திரும்புவதற்காக முதலமைச்சர் தினமும் சுமார் 19 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணிக்க வேண்டியுள்ளது. இதனால், அவர் செல்லும் வழித்தடத்தில் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் காவல்துறையினர் விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய நிலை உள்ளது.
மேலும், முதலமைச்சர் விஜய்யின் பயணத்தின்போது அந்த வழித்தடம் மற்றும் இணைப்புச் சாலைகளில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், போக்குவரத்து நெரிசல் உள்ளிட்ட சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடுகிறது. இந்தச் சூழலில், முதலமைச்சரின் தினசரிப் பயண நேரத்தைக் குறைக்கவும், பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காகக் காவல்துறையினர் நீண்ட தூரத்துக்கு ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்வதில் ஏற்படும் சிரமங்களைக் குறைக்கவும், சென்னை டிஜிஎஸ் தினகரன் சாலையில் முதலமைச்சரின் முகாம் அலுவலகம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
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அப்பகுதியில் காலியாக இருந்த வீட்டைப் புனரமைக்கும் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் பணிகளை முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். புனரமைப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்ததும், விரைவில் டிஜிஎஸ் தினகரன் சாலையில் உள்ள முகாம் அலுவலகத்திலிருந்து முதலமைச்சர் தனது அலுவல் பணிகளை மேற்கொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.