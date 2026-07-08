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எழும்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் திடீர் ஆய்வு; குழந்தைகளை கொஞ்சிய முதல்வர் விஜய்

மகப்பேறு மருத்துவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய விஜய், மருத்துவமனையில் வழங்கப்படும் சுகாதார சேவைகள், வசதிகள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.

குழந்தையை கொஞ்சிய முதல்வர் விஜய்
குழந்தையை கொஞ்சிய முதல்வர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 8, 2026 at 5:36 PM IST

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சென்னை: எழும்பூரில் உள்ள அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் இன்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

அப்போது, மகப்பேறு மருத்துவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய விஜய், மருத்துவமனையில் வழங்கப்படும் சுகாதார சேவைகள், வசதிகள் குறித்து கேட்டறிந்தார். மேலும், அங்கிருந்த தாய்மார்களிடம் நலம் விசாரித்த முதலமைச்சர் விஜய், அங்கிருந்த குழந்தைகளை கையில் வாங்கி கொஞ்சி மகிழ்ந்தார்.

இந்த ஆய்வின் போது, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் உள்ளிட்ட அரசு உயர் அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.

TAGGED:

முதலமைச்சர் விஜய்
EGMORE CHILDRENS HOSPITAL
CM VIJAY INSPECTION IN HOSPITAL
எழும்பூர் அரசு மருத்துவமனை
CM VIJAY INSPECTION

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