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தவெக வேட்பாளரை உருவ கேலி செய்த விவகாரம் - மு.க.ஸ்டாலினுக்கு முதல்வர் விஜய் கண்டனம்

தி.மு.க சார்பாக வளர்க்கப்பட்டு வரும் ஆபாச நதியை, வன்ம நதியை, வக்கிர நதியை உருவாக்கியதே தான்தான் என்பதைப் பெருமையுடன் மார்தட்டி மு.க.ஸ்டாலின் ஒப்புக்கொண்டதாக முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

முதல்வர் விஜய்
முதல்வர் விஜய் - கோப்புப்படம் (DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 5:34 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 5:42 PM IST

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சென்னை: தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் பரப்புரையில் தவெக வேட்பாளரை உருவ கேலி செய்ததாக கூறி திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, முதலமைச்சர் விஜய் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் தாராபுரம் (தனி), மதுராந்தகம் (தனி) ஆகிய இரண்டு இடங்களில் வரும் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனால், அந்த தொகுதிகளில் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், நேற்று முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார்.

தேர்தல் பரப்புரையில் தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் உருவ கேலி செய்ததாக அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட தவெக நிர்வாகிகள் குற்றஞ்சாட்டினர்.

இதுதொடர்பாக தவெக தலைவர் விஜய்யும் அவரது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பான அவரது பதிவில், “தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தல் பரப்புரைப் பொதுக்கூட்டம் என்ற பெயரில், தீய சக்தியான தி.மு.க. சார்பில் ஓர் அவதூறு மற்றும் அநாகரிகக் கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளார் அதன் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின். அப்போது நமது தாராபுரம் தொகுதி வேட்பாளரான சகோதரி சத்தியபாமா குறித்து, உருவக் கேலி செய்து, மிகவும் அநாகரிகமாகப் பேசிப் புளகாங்கிதம் அடைந்துள்ளார்.

தி.மு.க சார்பாக வளர்க்கப்பட்டு வரும் ஆபாச நதியை, வன்ம நதியை, வக்கிர நதியை உருவாக்கியதே முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் ஆகிய தான்தான் என்பதைப் பெருமையுடன் மார்தட்டி மகிழ்வுடன் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார். ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்கிறார்.

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ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமானவர்கள் தி.மு.க-வினர். ஆபாசமும், வன்மமும், வக்கிரமும் தி.மு.க.வின் மூலக்கூறிலும், மூளைக்கூறிலும் கலந்திருப்பதை தமிழக மக்கள் அனைவரும் காலகாலமாக உணர்ந்தே வைத்திருக்கின்றனர். பெண்களைப் பற்றி ஆபாசமாகப் பேசுவதில், அதிலும் பெண்களை அருகில் வைத்துக்கொண்டே, அவர்கள் அருவருப்பாக உணர்வதைக்கூட கண்டுகொள்ளாமல் பேசுவதில் வல்லவர்களான இந்தத் தீய சக்திக் கூட்டத்திற்குத் தமிழக மக்களும் தாராபுரம் தொகுதி மக்களும் தக்க பதிலடியைக் கொடுக்கத்தான் போகின்றனர்.

தொடர்ந்து பெண்களை ஆபாசமாகப் பேசி வரும் தீய சக்தி தி.மு.க.விற்கு தமிழக பெண்களின் மகனாக, அண்ணனாக, தம்பியாக எனது வன்மையான கண்டனங்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

இதனிடையே, தேர்தல் ஆணையத்தில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பேச்சு தொடர்பாக அமைச்சர் ஆதவ் அரஜுனா புகார் அளித்துள்ளனர்.

Last Updated : October 3, 2026 at 5:42 PM IST

TAGGED:

உருவ கேலி
மு க ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் விஜய்
CM VIJAY
CM VIJAY CONDEMN MK STALIN

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