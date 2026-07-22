ராகுல் காந்தி கைதுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் கண்டனம் | கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்றவும் வலியுறுத்தல்
நீட் தேர்வு முறை அறவே அகற்றப்பட வேண்டும் என்பதே த.வெ.க-வின் சமரசமற்ற நிலைப்பாடு என முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 22, 2026 at 2:35 PM IST
சென்னை: நீட் தேர்வு குளறுபடிகளுக்கு எதிராக டெல்லியில் போராடிய ராகுல் காந்தியை கைது செய்தது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது என முதலமைச்சர் விஜய் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
நீட் தேர்வு முறைக்கேடுக்கு எதிராக கடந்த 20 ஆம் தேதி முதல் டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள் மீது காவல் துறையினர் மற்றும் துணை ராணுவப் படையினர் கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளை வீசி, தடியடி நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், மாணவர்களுக்கு ஆதரவாகவும், மத்திய அரசை கண்டித்தும் பிரதமர் இல்லம் முன்பாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினர் நேற்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த கைது நடவடிக்கைக்கு தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
நீட் தேர்வு குளறுபடிகளை எதிர்த்து டெல்லியில் நடைபெற்ற இளைஞர்கள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாகக் களமிறங்கிய மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் திரு. ராகுல்காந்தி அவர்கள் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பலர் கைது செய்யப்பட்டது, ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது. ஒன்றிய அரசின் இச்செயல்பாடுகள் கண்டிக்கத்தக்கவை.…— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) July 22, 2026
இது குறித்து தவெக எக்ஸ் பக்கத்தில், ‘நீட் தேர்வு குளறுபடிகளை எதிர்த்து டெல்லியில் நடைபெற்ற இளைஞர்கள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக களமிறங்கிய மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பலர் கைது செய்யப்பட்டது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது. ஒன்றிய அரசின் இச்செயல்பாடுகள் கண்டிக்கத்தக்கவை.
நேற்று நடைபெற்ற விரும்பத்தகாத சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்து, எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இன்று நடைபெறும் போராட்டத்திற்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது முழு ஆதரவை தெரிவித்துக் கொள்கிறது.
நீட் தேர்வை பொறுத்தவரை, நீட் தேர்வுமுறை அறவே அகற்றப்பட வேண்டும் என்பதே த.வெ.க-வின் சமரசமற்ற நிலைப்பாடு. மாணவர்களை மட்டுமல்லாது அவர்களது குடும்பங்களையும் வெகுவாக பாதிக்கும் நீட் தேர்வு முறையை வைத்து வாக்கு அரசியல் செய்வதற்காக, பொய்யான வாக்குறுதிகளை நாம் ஒரு போதும் அளிக்க மாட்டோம்.
நீட் தேர்வு போன்றவை ஒழிக்கப்பட வேண்டுமெனில், முதலில் கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும். அது மட்டுமே ஒரே நிரந்தரத் தீர்வாக இருக்க முடியும். ஒருவேளை, அதில் ஏதேனும் சட்ட நடைமுறை சிக்கல்கள் இருக்குமெனில், அவற்றை நிவர்த்தி செய்யும் வரை, இடைக்காலத் தீர்வாக, Special Concurrent list உருவாக்கி, அதன் மூலம் மாநில அரசுகளுக்கு அதிகாரம் வழங்க வேண்டும்.
அதன் வாயிலாக கல்வி மற்றும் மருத்துவக் கல்வி உள்ளிட்ட விஷயங்களில் மாநிலங்களுக்கு முழு அதிகாரம் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட வேண்டும். இதுதான் நிரந்தரத் தீர்வு மற்றும் இடைக்காலத் தீர்வு நோக்கிய நம்முடைய பார்வை. இதை கட்சி தொடங்கியபோதே, நம் கட்சியின் சார்பாக நடைபெற்ற கல்வி விருது வழங்கும் விழாவிலேயே ஆழமாக வலியுறுத்தி இருக்கிறோம்.
நம் மக்களின் உணர்வுகளையும், மாணவர்களின் உணர்வுகளையும் ஒன்றிய அரசு மதித்தே ஆக வேண்டும். அதன் வெளிப்பாடாக, நீட் தேர்வு அறவே அகற்றப்பட வேண்டும். இந்த சிக்கலுக்கு இது மட்டுமே ஒரே தீர்வு என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறோம்’ என பதிவிடப்பட்டுள்ளது.