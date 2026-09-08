எனது உடல்மொழி எதேச்சையானது; யாரையும் புண்படுத்தும் நோக்கம் அல்ல: முதலமைச்சர் விஜய் விளக்கம்

எனது உடல்மொழி எதேச்சையானது; யாரையும் புண்படுத்தும் நோக்கம் அல்ல: முதலமைச்சர் விஜய் விளக்கம்
"எனது உடல்மொழி எதேச்சையாக வெளிப்பட்டதுதானே தவிர, அது எவ்வகையிலும் உள்நோக்கம் கொண்டதில்லை"
Published : September 8, 2026 at 5:52 PM IST
சென்னை: சட்டமன்றத்தில் நேற்று முதலமைச்சர் விஜய் உரையாற்றும்போது செய்த 'சைகை' ஒன்று, திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை உருவகேலி செய்வது போல இருந்ததாக பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்த நிலையில், அதுகுறித்து அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
நேற்றைய சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் காவல்துறை மானியக் கோரிக்கைக்கு முதலமைச்சர் விஜய் பதிலளித்து பேசினார்.
திமுக எழுப்பிய பல்வேறு சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் குறித்து அவர் பதிலளிப்பார் என அனைவரும் எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில், திமுகவை முதலமைச்சர் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
கட்சி நிதி என்ற பெயரில் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் முறைகேட்டையும், ஒப்பந்தங்களில் நடந்ததாக கூறப்படும் முறைகேட்டையும் சுட்டிக்காட்டி, முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினையும், முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினையும் முதல்வர் விஜய் நேரடியாக குற்றம்சாட்டி இருந்தார்.
அப்படியே அவரது பேச்சு, 50 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய சர்க்காரியா கமிஷன், மிசா வரை சென்றது. அப்போது, மிசா குறித்து பேசும் போது, தனது முகத்தில் கை வைத்து ஒரு சர்ச்சைக்குரிய சைகையை முதலமைச்சர் விஜய் செய்திருந்தார்.
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மிசா சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு, போலீசாரின் கொடும் தாக்குதலுக்கு உள்ளான மு.க.ஸ்டாலினை உருவக்கேலி செய்வது போல முதலமைச்சரின் விஜய்யின் சைகை இருந்ததாக பலரும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர்.
மேலும், இந்த விவகாரம் சமூக வலைதளங்களிலும் பேசுபொருளானது. இதிலும் முதலமைச்சர் விஜய்யின் செயலுக்கு பல்வேறு தரப்பினர் தங்கள் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர். குறிப்பாக, தவெக கூட்டணியில் உள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் கூட முதலமைச்சரின் இந்த செயலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் நேற்றைய சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் தான் செய்த சைகை குறித்து இன்று (செப்.9) விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், "சட்டமன்றத்தில் 7.9.2026 அன்று காவல்துறை மானிய கோரிக்கையில், என்னுடைய பதிலுரையின் இடையேயான எனது உடல்மொழி எதேச்சையாக வெளிப்பட்டதுதானே தவிர, அது எவ்வகையிலும் உள்நோக்கம் கொண்டதில்லை என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
ஆகவே, தனிப்பட்ட முறையில் யார் மனதையும் புண்படுத்துகிற செயலாக அதை அர்த்தம் கொள்ள வேண்டாம் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என அவர் விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.