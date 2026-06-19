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ஜூன் 29, 30 இல் முதல்வர் விஜய் தலைமையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகளின் மாநாடு

தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான ஆட்சி அமைந்த பின் முதல் முறை கூடும் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் மற்றும் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகள் மாநாடு இதுவாகும்.

முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய்
முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 19, 2026 at 11:07 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் மற்றும் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகளின் மாநாடு நடைபெற உள்ளது.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில், வருகிற ஜூன் 29 மற்றும் 30 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் மற்றும் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகளுடனான மாநாடு நடைபெற உள்ளது.

இந்த மாநாட்டில் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள், காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் என பல அரசு உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர். மேலும், இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு, வளர்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் ஆட்சி நிர்வாகம் உள்ளிட்டவை குறித்து விரிவாக ஆலோசனை செய்யப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான ஆட்சி அமைந்த பின் முதல் முறை கூடும் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் மற்றும் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகள் மாநாடு இதுவாகும்.

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தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்படும் வளர்ச்சி திட்டங்கள் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு ஆகியவை குறித்து ஆய்வு செய்ய ஆண்டுதோறும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தலைமையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் மற்றும் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறுவது வழக்கம்.

முன்னதாக கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 5 மற்றும் 6 ஆகிய தேதிகளில் அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் மற்றும் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகள் மாநாடு நடைபெற்றது. இதையடுத்து விரைவில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் இந்த மாநாடு நடைபெற உள்ளது.

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