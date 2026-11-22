கூட்டணிக் கட்சி எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் நாளை ஆலோசனை?
தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் மட்டும் மாமல்லபுரத்தில் ஏற்கெனவே ஆலோசனை நடத்திய முதலமைச்சர் விஜய், தற்போது கூட்டணிக் கட்சிகளின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் அழைத்து ஆலோசனை நடத்த இருப்பது, அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
Published : November 22, 2026 at 7:58 PM IST
சென்னை: தவெக கூட்டணி கட்சிகளின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் முதலமைச்சர் விஜய் நாளை (நவ.23) ஆலோசனை நடத்த இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
சென்னையில் முதலமைச்சரின் முகாம் அலுவலகமான பாமணி இல்லத்தில் திங்கள்கிழமை பிற்பகல், இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் கூட்டணிக் கட்சிகளைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பங்கேற்க இருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ஏற்கெனவே, மாமல்லபுரத்தில் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் மட்டும் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை நடத்தினார். இந்நிலையில், தற்போது கூட்டணிக் கட்சிகளின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் அழைத்து ஆலோசனை நடத்த இருப்பது, அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
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2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தவெக, திமுக கூட்டணியில் இருந்து தேர்தலை சந்தித்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சி ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்தது. தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக விஜய், மே 10-ஆம் தேதி விஜய் பதவியேற்றார்.
திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூர் ஆகிய 2 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்த முதல்வர் விஜய், தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிகளின்படி, திருச்சி கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனால், அந்த தொகுதி காலியானது.
அதிமுக சார்பில் வெற்றி பெற்ற, மதுராந்தகம் - மரகதம் குமரவேல், தாராபுரம் - சத்தியபாமா, பெருந்துறை - ஜெயகுமார், அம்பாசமுத்திரம் - இசக்கி சுப்பையா, கரூர் - எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், விராலிமலை - சி.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் தங்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, தவெகவில் இணைந்தனர். இதனால், காலியான தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 7 உயர்ந்தது.
சமீபத்தில் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடந்தது. இதில், தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட மரகதம் குமரவேல், சத்யபாமா ஆகியோர் வெற்றி பெற்றனர். மீதமுள்ள 5 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு நீதிமன்ற வழக்கு காரணமாக தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை. இந்நிலையில், கொளத்தூர் தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபு உடல்நலக் குறைவால் கடந்த வியாழக்கிழமை காலமானார். இதையடுத்து
கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால், தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 6-ஆக உயர்ந்துள்ளது.
சட்டப் பேரவையில் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 228-ஆகவும், ஆளும் தவெகவின் பலம் 108-ஆகவும் குறைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக, ஆட்சி தொடர்வதற்கும் சட்டமன்றத்தில் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கும் கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவு முக்கியமானதாக உள்ளது.
தற்போதைய ஆதரவு நிலவரப்படி, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 5 எம்எல்ஏக்கள், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு 2 எம்எல்ஏக்கள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு 2 எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர். வெளியிலிருந்து ஆதரவளிக்கும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 2 எம்எல்ஏக்களும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 2 எம்எல்ஏக்களும் உள்ளனர்.
இந்தச் சூழலில் கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் நேரடியாக ஆலோசனை நடத்துவது, கூட்டணியில் ஒருங்கிணைப்பை வலுப்படுத்தவும், எதிர்கால அரசியல் முடிவுகளில் அனைத்துக் கட்சிகளின் கருத்துகளைக் கேட்டறியவும் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் தற்போது காலியாக உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் குறித்தும் இந்தக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தத் தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது, வேட்பாளர்களைத் தேர்வு செய்வது, கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் இணைந்து தேர்தலை சந்திப்பது உள்ளிட்டவை குறித்தும் ஆலோசிக்கப்படலாம் எனவும் தெரிகிறது. எதிர்க்கட்சிகளான திமுக மற்றும் அதிமுக, சட்டமன்றத்தில் அரசுக்கு எதிராக முன்வைத்து வரும் விமர்சனங்களை எதிர்கொள்வது குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் ஆலோசிக்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது.
ஏற்கனவே மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்ற தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில், "பொதுமக்களின் குறைகளை களைய பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டும்; அதிகாரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தக் கூடாது; கட்சியின் நற்பெயருக்குக் களங்கம் ஏற்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது" என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தியதாகத் தகவல்கள் வெளியாகிருந்தன.
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அந்தக் கூட்டத்தின் தொடர்ச்சியாக, தற்போது கூட்டணிக் கட்சிகளுடனான ஆலோசனையில், ஆட்சியின் செயல்பாடுகள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களை எதிர்கொள்வது குறித்தும், நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டால் அதை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது குறித்தும் விவாதிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதேபோல், திருப்பரங்குன்றம் மலை தீப விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவு தொடர்பாக தமிழக அரசு மேற்கொண்டுள்ள சட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும் கூட்டணிக் கட்சிகளிடம் கருத்துகள் கேட்கப்படலாம் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.