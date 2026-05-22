கி.வீரமணியின் மிரட்டலுக்கு முதல்வர் விஜய் பணிவதா? வானதி சீனிவாசன் கண்டனம்

இந்து சமய அறநிலையத்துறை செயலாளராக இருந்த சுவர்ணா, சுற்றுலாத்துறைச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வானதி சீனிவாசன்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 22, 2026 at 11:00 PM IST

சென்னை: கி.வீரமணியின் மிரட்டலுக்கு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பணிந்திருப்பது கடும் கண்டனத்திற்குரியது என்று பாஜகவின் தேசிய மகளிரணித் தலைவர் வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் செயலாளர் சுவர்ணா ஆகிய இரு பதவிகளுக்கும் பிராமணர்களை நியமித்ததற்கு திராவிடர் கழகத்தின் தலைவர் பேராசிரியர் கி.வீரமணி கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்து நேற்று (மே 21) அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார்.

இந்த நிலையில் இன்று சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளராக இருந்த குமரகுருபரன், வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவு, இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கு பாஜகவின் தேசிய மகளிரணித் தலைவர் வானதி சீனிவாசன் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவரது தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "ஹிந்து மத வெறுப்பாளர் பேராசிரியர் கி.வீரமணியின் மிரட்டலுக்கு பணிந்திருப்பது கடும் கண்டனத்திற்குரியது.

ஆட்சிக்கு வந்ததும் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்து வரும் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் , ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை செயலாளராக ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி சுவர்ணாவை நியமித்தார். அவர் எந்த சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பது யாருக்கும் தெரியாத நிலையில் அவரது ஜாதியைக் கண்டுபிடித்த திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி, பிராமண சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவரை ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை செயலாளராக நியமிப்பதா என கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக நேற்று ரமேஷ் பதவியேற்றார். அவரது ஜாதியையும் ஆராய்ச்சி செய்து கண்டுபிடித்த கி.வீரமணி, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர், செயலாளர் என இரு பதவிக்கும் பிராமணர்களை எப்படி நியமிக்கலாம் என மிரட்டல் தொனியில் அறிக்கை விட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில் இன்று ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை செயலாளர் பொறுப்பிலிருந்து சுவர்ணா விடுவிக்கப்பட்டு, சுற்றுலாத்துறைச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஹிந்து மத வெறுப்பாளரான கி.வீரமணியின் மிரட்டலுக்கு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பணிந்துவிட்டாரோ என்ற சந்தேகம் எழுகிறது.

முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றதும், சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள திராவிடர் கழக தலைமை அலுவலகத்திற்கு சென்று கி.வீரமணியை ஜோசப் விஜய் சந்தித்ததால் இந்த சந்தேகம் வலுப்படுகிறது. கி.வீரமணியின் மிரட்டலுக்கு பணிந்து ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி மாற்றப்பட்டுள்ளதால், அதிகாரிகள் இடையே ஜாதி பற்றிய தாக்கத்தைதான் ஏற்படுத்தும். இனி ஜாதி, மத அடிப்படையில்தான் நியமனங்கள், இடமாறுதல்கள் நடக்குமோ என்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஹிந்து மத வெறுப்பாளர் கி.வீரமணியின் மிரட்டலுக்கு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பணிந்திருப்பது கடும் கண்டனத்திற்குரியது." இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

