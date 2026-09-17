ரூ.15,300 கோடி முதலீடுகளுடன் லண்டன் பயணம் நிறைவு - சென்னை திரும்பினார் முதலமைச்சர் விஜய்
தமிழ்நாட்டை 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றும் இலக்கில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக முதலமைச்சரின் லண்டன் பயணம் அமைந்ததாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
Published : September 17, 2026 at 10:43 AM IST
சென்னை: தொழில்முறை பயணமாக லண்டன் சென்றிருந்த முதலமைச்சர் விஜய், ரூபாய் 15,300 கோடி முதலீடுகளுடன் இன்று (செப்டம்பர் 17) சென்னை திரும்பினார்.
தமிழ்நாட்டிற்கு புதிய தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நோக்கில் லண்டன் சென்றிருந்த முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தனது பயணத்தை நிறைவு செய்து இன்று சென்னை திரும்பினார். சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்த அவருக்கு தமிழ்நாடு அமைச்சர்கள், அரசு உயரதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் வரவேற்பு அளித்தனர். பின்னர் அங்கிருந்து கார் மூலம் தனது இல்லத்துக்கு புறப்பட்டுச் சென்றார்.
லண்டன் பயணத்தின்போது முன்னணி உலகளாவிய நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளை சந்தித்து தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இதன் ஒரு பகுதியாக, கடந்த செப்டம்பர் 14-ஆம் தேதி நடைபெற்ற முதலமைச்சர் விஜய்யின் சந்திப்புகளின் தொடர்ச்சியாக வாகன உதிரிபாக உற்பத்தி, ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு, புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், மின்கட்டமைப்பு உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட துறைகளில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இந்த ஒப்பந்தங்கள் மூலம் ரூபாய் 15 ஆயிரத்து 300 கோடிக்கும் அதிகமான முதலீடுகள் தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைக்கும் எனவும், 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் எனவும் தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே லண்டன் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக உலகப் புகழ்பெற்ற சில்வர்ஸ்டோன் மோட்டார் ரேசிங் சர்க்யூட்டுக்கு சென்ற முதலமைச்சர் விஜய் அங்கு நடைபெற்ற கார் பந்தயத்தில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று தொடங்கி வைத்தார்.
அப்போது முதலமைச்சர் விஜய், நடிகர் அஜித் குமாரை சந்தித்து பேசிய நிகழ்வும் சமூக ஊடகங்களில் பெரும் கவனம் பெற்றது. திரைத்துறையில் மட்டுமல்லாமல், அதனைத் தாண்டி வெளியேயும் விஜய் - அஜித்தின் நட்பு தொடர்வது குறித்து அவர்களுடைய ரசிகர்கள் தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.
இந்நிலையில், 2036-ஆம் ஆண்டுக்குள் தமிழ்நாட்டை 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரம் கொண்ட மாநிலமாக மாற்றும் இலக்கை நோக்கி முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக முதலமைச்சர் விஜய்யின் லண்டன் பயணம் அமைந்துள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
லண்டன் பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு சென்னை திரும்பியுள்ள முதலமைச்சர் விஜய், இன்று மாலை நடைபெறும் சமூக நீதி நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க உள்ளார்.